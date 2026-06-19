Tarragona adapta la Zona de Bajas Emisiones a la legislación catalana y duplica las exenciones previstas

El pleno del Ayuntamiento de Tarragona ha dado luz verde a los cambios en la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones municipal (ZBE) que deben adaptar el texto a la legislación catalana. La modificación de este viernes permitirá que los cambios en la normativa general se incorporen de forma automática en la ordenanza tarraconense, duplica los casos de accesos esporádicos de vehículos sin etiqueta y anula la distinción de los ciudadanos que viven dentro y fuera de la ZBE.

Se ha aprobado inicialmente la modificación de la ordenanza reguladora, que tenía un año justo de vida, desde que fue aprobada definitivamente en junio de 2025; la votación en el pleno ha contado con 14 votos a favor y 13 abstenciones. La ZBE lleva activa con normalidad en Tarragona desde el pasado 31 de diciembre, a excepción del período en el que se suspendió puntualmente por la crisis de Rodalies en febrero.

Tres modificaciones

La primera de las modificaciones propuestas es que los futuros cambios en la legislación catalana en materia de zonas de bajas emisiones y de movilidad se integren de forma automática a la ordenanza del Ayuntamiento de Tarragona. Se trata de la incorporación de las exenciones generales previstas en el Decreto 132/2024 y en la Resolución TER/3832/2025 de la Generalitat, por lo que cualquier modificación que se produzca en estas disposiciones autonómicas tendría aplicación automática en Tarragona, sin que sea necesario volver a modificar la ordenanza municipal.

La segunda novedad que se aplicará será la duplicación de las autorizaciones para los accesos esporádicos que deben pedir los conductores de vehículos sin etiqueta ambiental. Actualmente, el texto en Tarragona prevé 12 permisos diferentes para entrar a la ZBE, que pasarían a ser 24 autorizaciones para equipararse a lo establecido por la legislación catalana. Esta también es la cifra que se aplica en Reus.

Por último, se propone modificar la exención número 8 relativa a los residentes de Tarragona, eliminando la distinción entre quienes viven dentro o fuera de la ZBE, por lo que todos los residentes de la ciudad podrán acceder y salir de la zona sin restricciones hasta el 31 de diciembre de 2027.

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La concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Tarragona, Sonia Orts, se había reunido recientemente con los grupos municipales para explicar estos cambios antes de pasar por la comisión informativa local de territorio. La concejal destacó que el objetivo de las modificaciones es "facilitar la adaptación de la ordenanza a posibles cambios de la legislación catalana". "Siempre dijimos que con la aplicación de la ZBE no queríamos dejar a nadie atrás", valoró Orts, en relación con la ampliación de la consideración de residentes en Tarragona.