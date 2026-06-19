Un menor muerto y dos en estado crítico cuando se bañaban en la playa de l'Arrabassada en Tarragona

Un menor ha muerto ahogado a primera hora de la tarde de este viernes en la playa de l'Arrabassada de Tarragona. El trágico suceso ha tenido lugar cuando unos amigos jugaban en la zona de rocas de la playa. Otros dos menores habrían resultado heridos críticos y trasladados al hospital de Tarragona, según informa el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Los hechos han sucedido sobre las 15:30 horas, cuando el número de emergencias ha recibido el aviso de que seis menores han tenido problemas para salir del agua, y si bien tres lo han hecho por su propio pie, otros tres han tenido que ser rescatados. Según las informaciones, los niños estarían saltando desde las rocas al mar, cuando se quedaron atrapados.

Los equipos de emergencias del SEM han acudido al lugar con 6 dotaciones y un helicóptero medicalizado, han rescatado a los menores en el agua y les han practicado maniobras de reanimación cardio pulmonar, algunos en las mismas rocas y a otros directamente en la playa. El SEM ha trasladado a dos de los menores en estado crítico al hospital Joan XXIII de la capital tarraconense.

Los Mossos d'Esquadra también han acudido al lugar con diversos efectivos y un barco de la Unidad Marítima, así como la Creu Roja. Por su parte, los Bombers de la Generalitat han activado cinco dotaciones para las tareas de rescate.

Desde Salvamento Marítimo apuntan que los menores habrían desaparecido en la zona rocosa de la Cova del Gos, en la punta del Miracle, situada entre las playas del Miracle y l'Arrabassada y más cercana al núcleo de Tarragona. El cuerpo ha movilizado un buque Salvamar Fomalhaut y un helicóptero Helimer 202 con el que ha sido izado uno de los menores.

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En el momento del suceso, en la playa ondeaba la bandera amarilla de precaución, que después ha sido sustituida por la roja. En la playa de l'Arrabassada había los bañistas propios de un viernes antes de verano, y la actuación de emergencia ha creado mucha expectación.