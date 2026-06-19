El Govern sitúa la descarbonización de la petroquímica de Tarragona como la prioridad del plan para la industria catalana

Este viernes, cuatro días después de que el president de la Generalitat, Salvador Illa, presentara y firmara el Pacte Nacional per a la Indústria (PNI) en Barcelona, el conseller de Empresa i Treball del Govern, Miquel Sàmper, ha replicado la acción en Tarragona. Con agentes empresariales y territoriales del Camp y de las Terres de l'Ebre, se han señalado los principales ejes del plan en la demarcación, que se centran en la descarbonización de la industria petroquímica, la reducción de emisiones de CO₂ de las empresas y la transformación de los sectores agroalimentario y la construcción.

"El PNI reafirma el compromiso del Govern con el desarrollo económico equilibrado del territorio, la sostenibilidad ambiental y la competitividad del tejido indrustrial catalán", ha dicho Sàmper. El conseller ha aprovechado su presencia en Tarragona para reunirse con representantes sindicales de Dow Chemical ante la previsión de los despidos anunciados en la planta tarraconense.

El acto de presentación territorial del PNI se ha realizado en el rectorado de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, con presencia de actores tarraconenses y ebrenses. Han asistido el rector de la URV, Josep Pallarès; el director de Sol i d'Activitat Econòmica del Incasòl, Jordi Salvat; y el presidente del Port de Tarragona, Santiago Castellà; además de los delegados territoriales de la Generalitat en Tarragona y el Ebre.

Acciones previstas en Tarragona y el Ebre

El Pacte Nacional per a la Indústria, presentado como "un pacto de país" por Illa, es la nueva hoja de ruta del Govern para transformar la industria catalana, con una inversión de 5.000 millones de euros a través de 190 medidas. A través de 22 objetivos estratégicos, el plan apunta la dirección que debe tomar el sector en el futuro, entre los que destacan: más industria, una mayor competitividad y un mayor valor añadido, la transición energética y la creación de empleos en el territorio.

El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, en el acto en la URV de Tarragona. / ACN

En el Camp de Tarragona, esto se concreta con una apuesta por la descarbonización del polígono petroquímico y el fomento de acuerdos sectoriales para la reducción de emisiones de CO₂ de las compañías. Sàmper ha contretado que el PNI tiene el objetivo de "acompañar" a las empresas en estos objetivos para conseguir un modelo productivo más sostenible. Entre las medidas previstas, un plan de acompañamiento a la descarbonización y apoyo económico para proyectos de adaptación del cambio climático: "La reconversión del sector químico pasa por la descarbonización, debemos empujar para que sea así", ha dicho.

En cuanto a las Terres de l'Ebre, el titular de Empresa ha destacado su papel en la producción energética y el hecho de contar con un tejido industrial orientado a la transformación agroalimentaria, la industria del mueble y los materiales de construcción.

El PNI prevé la creación de nuevo suelo industrial en la demarcación, de la mano del Institut Català del Sol (Incasòl). En el acto en Tarragona se ha señalado la aprobación inicial del PDU de Vila-rodona y Alió (Alt Camp), de 230 hectáreas y una inversión de 60 millones de euros; y otro en Tortosa, denominado Catalunya Sud, de 360 hectáreas. También se han destacado proyectos como los de Móra d'Ebre (Ribera d'Ebre) y Bot (Terra Alta). Sàmper ha defendido el plan de transformación para que la industria catalana mantenga el tejido industrial y competitividad ante la "revolución industrial y tecnológica" del resto del mundo.