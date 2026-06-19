Por los Mossos
Detenido en Tarragona un conductor que circulaba a 192 km/h en un tramo de 100 y bajo el efecto de las drogas
El conductor fue detectado en una carretera de Valls y no pudo ser interceptado hasta el término de Tarragona
Denunciado por dos excesos de velocidad en menos de una hora en la A-7 en Miami Platja (Tarragona)
Los Mossos d'Esquadra detuvieron este pasado miércoles en Tarragona a un conductor temerario que multiplicaba la velocidad permitida en un tramo de la carretera A-27 en el término de Valls y que dio positivo al someterlo a pruebas de detección de drogas. Fue denunciado penalmente por ambos hechos y podría afrontar una acusación de un delito contra la seguridad vial.
Según ha informado este viernes el cuerpo de Mossos, el conductor fue detectado circulando a 192 kilómetros por hora en el punto kilométrico 24,2 de la carretera A-27 a su paso por Valls, que tenía una velocidad máxima de 100 km/h. El hecho, sucedido durante un control de tráfico rutinario, tuvo lugar el pasado miércoles, 17 de junio, a las 10:15 horas.
En ese momento, por las condiciones del tráfico, no fue posible detener el vehículo, aunque fue detectado nuevamente pocos minutos más tarde, a las 10:26 horas, ya en el término de Tarragona. El conductor y el vehículo fueron interceptados en el punto kilométrico 17,5 de la carretera T-11 de la capital.
Una vez allí, el conductor temerario fue sometido a pruebas de detección de drogas por parte de la policía catalana, a las cuales dio un resultado positivo en THC, relacionado con el consumo de cannabis. Tanto esto como la duplicación de la velocidad permitida dieron paso a la denuncia penal de los Mossos d'Esquadra, por lo que podría ser acusado de un delito contra la seguridad vial.
Suscríbete para seguir leyendo
- José Antonio Marina, filósofo: “El mayor error educativo ha sido decirles a los jóvenes: solo importa tu felicidad y lograrla es muy fácil”
- Arnau, 24 años: “Me siento el hombre más rico de la Tierra pudiendo vivir así. Gastas menos y comes por una calidad superior de lo que compras”
- El Hospital del Mar identifica una nueva estrategia contra el cáncer de páncreas que ataca las células tumorales y activa el sistema inmunitario
- Un bombero ayudó a que naciera y 22 años después recorrió 1.000 kilómetros para ver su graduación: 'Tenemos un vínculo muy especial
- Miles de jubilados pueden reclamar hasta 1.800 euros a la Seguridad Social por el complemento de maternidad
- Los Mossos detienen a un hombre armado con un gran cuchillo en la calle de Muntaner de Barcelona
- Junqueras pide a Rufián y al resto de diputados 'máxima coordinación' tras los episodios de tensión interna
- Albiol anuncia controles en el transporte público y las playas para Sant Joan: 'Quien venga a Badalona no podrá traer alcohol ni drogas