Detenido en Tarragona un conductor que circulaba a 192 km/h en un tramo de 100 y bajo el efecto de las drogas

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este pasado miércoles en Tarragona a un conductor temerario que multiplicaba la velocidad permitida en un tramo de la carretera A-27 en el término de Valls y que dio positivo al someterlo a pruebas de detección de drogas. Fue denunciado penalmente por ambos hechos y podría afrontar una acusación de un delito contra la seguridad vial.

Según ha informado este viernes el cuerpo de Mossos, el conductor fue detectado circulando a 192 kilómetros por hora en el punto kilométrico 24,2 de la carretera A-27 a su paso por Valls, que tenía una velocidad máxima de 100 km/h. El hecho, sucedido durante un control de tráfico rutinario, tuvo lugar el pasado miércoles, 17 de junio, a las 10:15 horas.

En ese momento, por las condiciones del tráfico, no fue posible detener el vehículo, aunque fue detectado nuevamente pocos minutos más tarde, a las 10:26 horas, ya en el término de Tarragona. El conductor y el vehículo fueron interceptados en el punto kilométrico 17,5 de la carretera T-11 de la capital.

Noticias relacionadas

Una vez allí, el conductor temerario fue sometido a pruebas de detección de drogas por parte de la policía catalana, a las cuales dio un resultado positivo en THC, relacionado con el consumo de cannabis. Tanto esto como la duplicación de la velocidad permitida dieron paso a la denuncia penal de los Mossos d'Esquadra, por lo que podría ser acusado de un delito contra la seguridad vial.