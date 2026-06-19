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Un conductor de autobús con varios menores, denunciado por circular en dirección contraria por la AP-7 y drogado en Amposta

El conductor, de 54 años, circulaba con unos 40 pasajeros a bordo, muchos de ellos menores

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

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Los Mossos d'Esquadra han denunciado a un conductor de 54 años que trasportaba un grupo de pasajeros menores de edad por circular en sentido contrario por la autopista AP-7 a la altura del término municipal de Amposta y dar positivo en drogas. Los hechos tuvieron lugar este pasado jueves y el autobús pudo ser detenido a tiempo sin tener que lamentar ningún accidente.

La policía catalana detectó a primera hora de la tarde, según ha avanzado El Caso, el vehículo circulando en dirección contraria por la mencionada autopista, tras haberse incorporado por el sentido erróneo en la salida 322 de la vía. Los Mossos recibieron un aviso y pudieron acudir al lugar de los hechos para detener el autobús, que llevaba unos 40 pasajeros, muchos de los cuales, menores.

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La policía llevó al vehículo hasta la salida 319 de la autopista, donde fue inmovilizado. En ese punto bajaron los pasajeros y se practicó un examen de drogas al conductor, que dio positivo. Los Mossos lo denunciaron por conducción temeraria y la compañía de autocares envió otro vehículo a recoger a los pasajeros afectados, que pudieron continuar su recorrido.

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