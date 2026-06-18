Lo confirma Idealista: el pueblo más barato de Catalunya para comprar una casa está en el Montsià

La vivienda es uno de los temas que más preocupa a la población catalana. Según el índice de precios del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), el precio interanual de la vivienda ha aumentado un 10,5 %. Este incremento general ha obligado a muchos compradores a buscar opciones más baratas, alejadas del núcleo urbano. En este sentido, el portal inmobiliario Idealista ha publicado un informe donde Ulldecona destaca como el pueblo más barato para comprar una casa en Catalunya.

Como detalla en su página web, el precio medio de las casas en este municipio del Montsià (Tarragona) se sitúa en los 447 euros por metro cuadrado, muy por debajo de la media del resto de las localidades catalanas, que gira en torno a los 2.500 euros por metro cuadrado. Además, tanto su demanda limitada como el aumento de la oferta disponible han hecho que el precio general de sus viviendas haya disminuido un 8% durante el último año.

El mejor sitio para jubilarse

Ulldecona no solo es considerado el lugar más barato para comparar una casa en Catalunya, también es uno de los mejores sitios para jubilarse. Con una población de 6.814 habitantes en 2025, según datos del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), este pueblo costero ofrece un estilo de vida tranquilo y lejos del ajetreo de la ciudad. La localidad se encuentra a una hora de la ciudad de Tarragona, a poco más de dos horas de Barcelona y a dos horas de Valencia.

Con el Delta del Ebro de fondo, se sitúa en un territorio muy natural y fértil. Asimismo, cuenta con un magnífico patrimonio histórico: en la sierra de Godall (al noroeste del municipio), los hombres del neolítico trazaron todo un mundo de creencias y relatos mitológicos sobre la caza que hoy son Patrimonio de la Humanidad de la Unesco (1998) y forman parte de la Ruta del Arte Rupestre de Catalunya.

Paisaje arquitectónico

La localidad también destaca por sus obras arquitectónicas: sobre la Serra Grossa, se puede apreciar el castillo medieval de Ulldecona. Esta fortificación -cuyos indicios datan del siglo XII, según Turisme Catalunya- consta de dos torres, que sirvieron como puntos de control del territorio; dos líneas de muralla y una iglesia. Esta última no debe confundirse con la Iglesia Católica de Sant Lluc d'Ulldecona, edificio que data del año 1372, y cuya construcción nunca llegó a completarse pese a que todavía hoy conserva sus elementos góticos.

Por otro lado, se pueden observar distintas casas señoriales, así como la Casa de la Vila -la que fuera el antiguo convento de Sant Domenec y que actualmente es la sede administrativa del municipio- o la Casa de la Feligresa, un edificio -obra del arquitecto Cèsar Martinell- que fue construido en 1921 sobre unos porches medievales. Esta obra también forma parte del Patrimonio Arquitectónico de la Generalitat de Catalunya.

Clima y actividades

El clima en Ulldecona es mediterráneo con influencia marítima, aunque la presencia de las sierras del Montsià y els Ports de Beseit limitan los efectos de la costa. Los inviernos son moderados, poco húmedos y con heladas. Los veranos, en cambio, son calurosos, con temperaturas elevadas pero suavizadas por la brisa marina -algo que a veces provoca sensación de sofoco-, y las lluvias suelen concentrarse en la primavera y el otoño.

Sin ninguna duda, es un municipio atractivo para disfrutar de actividades al aire libre: los amantes del senderismo tienen la oportunidad de hacer una visita a los Olivos Milenarios de Arión, un recorrido por el conjunto de olivos más monumentales de Catalunya. Este itinerario, juntamente con el río Sénia, forma parte de la ruta de la Vía Augusta, la senda que construyó el emperador Augusto y que pasaba por la antigua Vía Heraclia, que unía Roma con el estrecho de Gibraltar.