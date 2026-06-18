Hallan muerto a un hombre de 64 años que había salido de ruta por la montaña en Ulldecona (Tarragona)

Los Bombers de la Generalitat encontraron este miércoles por la noche en Ulldecona (Montsià) el cuerpo sin vida de un hombre de 64 años que había desaparecido por la mañana después de salir a realizar una ruta por la montaña de la Torreta de Montsià, han informado este jueves en un comunicado.

Los bomberos recibieron el aviso de la desaparición a las 21:22 horas y activaron un dispositivo de búsqueda con cinco dotaciones. A las 23:00 horas encontraron el cadáver en un sendero de la Torreta de Montsià.

En el operativo también intervinieron tres patrullas de los Mossos d'Esquadra y efectivos de la Policía Local de Ulldecona. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) movilizó dos ambulancias.

Por otra parte, los bomberos han localizado con vida este jueves a un hombre de 88 años que había desaparecido la víspera en Arenys de Mar (Barcelona). Estaba en estado menos grave y fue trasladado en ambulancia al Centro de Urgencias de Atención Primaria (CUAP) Maresme.

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El hombre había salido por la mañana al campo y no había regresado a su domicilio, por lo que los bomberos fueron alertados a las 23:54 horas y pusieron en marcha un dispositivo de búsqueda que ha concluido con su localización a las seis de la mañana.