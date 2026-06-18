La Guardia Civil triplicó las inspecciones de embarcaciones recreativas en la costa de Tarragona durante el verano de 2025

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil triplicó el número de inspecciones de embarcaciones recreativas en la costa tarraconense durante el verano de 2025, aunque el número de denuncias, 16 en total, se mantuvo estable respecto a años anteriores. Según el capitán y jefe del servicio, Alfredo Moreno, estos resultados son fruto de la labor pedagógica realizada durante las campañas de prevención. La mayoría de las sanciones que imponen son por no llevar el recibo del seguro y por no tener la documentación en regla en materia de titulaciones, certificaciones de aptitud y patronazgo de las embarcaciones. Desde mediados de este mes de junio hasta el 15 de septiembre, tres embarcaciones y una veintena de efectivos del cuerpo se encargan de vigilar la Costa Daurada y la costa del Ebre.

Con la campaña de verano ya en marcha, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil ha comenzado las inspecciones a motos acuáticas, veleros y otros tipos de embarcaciones recreativas con la embarcación Riu Francolí, la más grande de toda Catalunya. Durante los meses de verano recorrerán la costa tarraconense de extremo a extremo, pasando por La Ràpita, L’Hospitalet de l’Infant, Cambrils, Salou y hasta Segur de Calafell. De esta manera, darán respuesta a la afluencia de embarcaciones y bañistas. "Intentamos ser equitativos, pero seguramente en la zona de Cap Salou hay más afluencia que en el delta del Ebre", puntualiza Moreno.

El pasado jueves, el cuerpo inspeccionó diez motos acuáticas, una embarcación turística e intentó localizar un velero por haber navegado en una zona de baño. "Es una línea roja porque afecta a la seguridad de los bañistas", afirma. Al mismo tiempo, asegura que los conductores de motos acuáticas son un colectivo que siempre colabora. En el caso de los inspeccionados, todos tenían la documentación en regla. De hecho, disponer de la documentación correcta es una de las principales irregularidades que detectan los agentes.

El recibo, el gran olvidado

"Generalmente, interponemos denuncias por no llevar el recibo del seguro. La gente todavía tiende a creer que el seguro es como el del coche, pero en el ámbito marítimo es necesario presentar el recibo", señala. A continuación, las denuncias más frecuentes son por no tener en regla la documentación, ya sea relativa a las titulaciones, certificaciones y patronazgo de las embarcaciones, así como por incumplir las medidas de seguridad. "Desgraciadamente, todavía hay personas que tienen bengalas caducadas, un extintor inadecuado o carecen de él", añade el capitán.

El año pasado, el Servicio Marítimo interpuso dieciséis denuncias durante la campaña de verano y casi triplicó las inspecciones. "Estamos realizando un gran esfuerzo para transmitir valores pedagógicos y la importancia de la seguridad en el mar", comenta el responsable. "A pesar de que hemos triplicado las inspecciones, no han aumentado las denuncias, lo que significa que vamos por el buen camino", subraya. Finalmente, en cuanto a los auxilios, también asegura que se han triplicado en los últimos años. "Nos gustaría que fueran cero", concluye.

También se triplican los rescates

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En cuanto a los rescates marítimos, Moreno ha explicado que durante los últimos años también se ha triplicado el número de rescates, un dato que atribuye al progresivo aumento de usuarios. "Me gustaría que fueran cero, pero eso también significa que estamos en condiciones de demostrar a la ciudadanía que estamos aquí para auxiliar a quien lo necesite", concluyó.