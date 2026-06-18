El Área Metropolitana de Tarragona busca una ley fundacional "de consenso y adaptada a la realidad" del Camp

La Associació per l'Impuls de l'Àrea Metropolitana de Tarragona (AMT) ha encargado a la Fundació Carles Pi i Sunyer la redacción de la ley catalana que debe cimentar el proyecto metropolitano. Como ya avanzó EL PERIÓDICO hace un mes, la intención de la agrupación municipal pasa por la elaboración de trabajos de análisis y de los estudios funcionales e institucionales que deben dar paso a un futuro marco metropolitano, siguiendo los pasos del AMB de Barcelona en 2010.

Este jueves el AMT ha confirmado el inicio de este proceso que, en palabras de su presidente Roc Muñoz (PSC) en una entrevista con este medio, podría llegar a durar 5 o 6 años en el mejor de los casos: "No nos lo planteamos, ni de lejos, en esta legislatura", aseguraba el también alcalde de La Canonja, uno de los quince municipios que forman parte del ente metropolitano. Una cifra que se ha visto incrementada recientemente, con la adhesión de hasta ocho pueblos y ciudades tarraconenses de diverso tamaño.

La ley, que deberá pasar tarde o temprano por el Parlament de Catalunya para ser aprobada, debe tener como objetivo final "el reconocimiento institucional del Camp de Tarragona como una realidad metropolitana que ya existe. Una realidad construida a partir de la movilidad cotidiana, las relaciones económicas, los servicios compartidos, las infraestructuras estratégicas y las necesidades comunes". Desde el AMT apuntan el "largo recorrido, el consenso institucional y la adaptación a la realidad" como elementos para el éxito de la empresa.

Un proceso en dos tiempos

Este proceso, como publicó EL PERIÓDICO en mayo, se dividirá en dos partes: los trabajos iniciales permitirán ordenar la documentación existente, analizar el marco normativo aplicable, identificar los actores y las competencias, estudiar las relaciones institucionales y detectar posibles espacios de mejora en la coordinación municipal. En esta primera fase se recogerán las versiones de responsables institucionales y personas clave de la gobernanza, y el resultado será un primer marco de análisis sobre las funciones con una dimensión realmente metropolitana, los ámbitos con una coordinación estable y las fórmulas que darían respuesta a los retos compartidos.

En una segunda fase del proyecto se buscará concretar jurídicamente el modelo metropolitano y prepararse para la activación de la ley, incluyendo una memoria económica del ente y una propuesta de anteproyecto del texto jurídico. El proceso terminará, inevitablemente, con el texto en el Parlament de Catalunya, cuya aprobación tendrá como resultado la creación definitiva del AMT.

Mapa coroplético de la futura área metropolitana de Tarragona. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Desde la agrupación municipal se subraya que "este es solo el inicio de un camino largo, complejo y necesariamente compartido. El desarrollo de una futura ley metropolitana no es un trámite inmediato, sino un proceso de largo recorrido que requerirá años de trabajo, consenso institucional, diálogo con los municipios y una definición clara de las necesidades reales del territorio".

La Fundació Carles Pi i Sunyer

Para este proceso inicial de preparación para la redacción de la ley, el AMT se ha puesto en manos de la Fundació Carles Pi i Sunyer, una institución especializada en el estudio del gobierno local, la autonomía y la organización institucional. Su participación permitirá "incorporar una mirada académica, jurídica y técnica a un proceso que ha de ser especialmente cuidadoso" tanto en el aspecto legal como en su utilidad práctica. En conversación con este medio, la directora de la Fundació, Esther Pano, aseguraba: "Estamos acostumbrados a trabajar por todo el territorio catalán, realizando informes para los municipios, generando herramientas y conocimientos para facilitar la toma de decisiones; nosotros no somos una consultora".

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A raíz del inicio del proceso, el presidente metropolitano ha destacado que el encargo es "un paso importante porque permite empezar a trabajar con rigor una cuestión que puede ser determinante para el futuro del territorio". Muñoz ha defendido que el Camp de Tarragona "necesita un modelo propio, pensado desde el territorio y para el territorio. No se trata de copiar otras experiencias", mientras que ha situado el "reconocimiento institucional de la realidad metropolitana" como el objetivo final de la ley.