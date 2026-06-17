Terrazas cerradas, calles cortadas y decoración de época: el rodaje de una serie altera la Part Alta de Tarragona

La plaza de la Font y algunas calles de la Part Alta de Tarragona se están viendo afectadas estos días por el desembarco de una producción audiovisual. Según ha informado el Ayuntamiento, el rodaje influirá en el tráfico del barrio, así como en las terrazas de los bares y los espacios de aparcamiento. Los trabajos de preparación del 'set' al aire libre se iniciaron este martes, y la gravación está prevista para este próximo jueves, 18 de junio. Se saben pocos detalles de la producción audiovisual final.

Precisamente, la plaza de la Font y el Palau Municipal de Tarragona, sede del consistorio, serán los escenarios principales del paso de este rodaje por la ciudad, que estos días ha concentrado la actividad en tapar los elementos modernos de las calles, como los rótulos de los establecimientos y los paneles de información para visitantes. El tráfico de camiones con material para la grabación y los decorados es habitual en las calles adyacentes.

Tareas de decoración de los espacios para el rodaje de este jueves en Tarragona. / JAN MAGAROLAS

En este sentido el Ayuntamiento de Tarragona ha anunciado las afectaciones ciudadanas que puede comportar este rodaje, principalmente a la circulación de vehículos y de viandantes. La gravación de la serie tendrá lugar este jueves, 18 de junio, mientras que la preparación se realizará entre el 16 y el 18; y el desmontaje, el viernes 19 de junio, cuando la Part Alta recuperará la normalidad.

Por ejemplo, las calles Rere Sant Domènech y Portalet quedarán cortadas puntualmente y sólo el tiempo imprescindible para acceder a la plaza de la Font; la regulación del tráfico se hará por personal habilitado y al terminar el rodaje se volverán a colocar las señales viarias retiradas.

El consistorio ha informado que se garantizará en todo momento el paso de los vehículos de emergencia y de los vecinos, y que en la plaza de la Font estacionarán vehículos de escena y equipos técnicos puntuales. Las personas (ciudadanos o trabajadores) que deban entrar al Ayuntamiento durante este jueves, lo podrán hacer durante los cortes intermitentes del rodaje.

Las afectaciones también incluyen los bares de la misma plaza, que durante todo el día del rodaje tendrán inhabilitadas las terrazas. También habrá restricciones de aparcamiento en la Rambla Vella, la calle Sant Francesc y la Baixada de la Peixateria.

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No ha derivado la naturaleza del rodaje ni para qué producción audiovisual es, pero el consistorio ha informado que se trata de una serie. La sustitución de elementos del mobiliario urbano y la llegada de material de decoración antiguo hacen pensar que se tratará de una serie de ambientación histórica.