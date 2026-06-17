Tarragona inicia una nueva edición de 'Ciutat de Castells', que culminará en octubre con el Concurs

La llegada del verano y Sant Joan es sinónimo de castells en el Camp de Tarragona y, en el caso de la ciudad de Tarragona, el Ayuntamiento ha impulsado una nueva edición del ciclo 'Tarragona, Ciutat de Castells'. La iniciativa, que busca poner en valor la tradición castellera, acercará diversas 'diadas castelleras' a los visitantes, en un programa con varias citas que comenzará este mes de junio, con la diada de Sant Joan, y que culminará en octubre con la celebración del XXX Concurs de Castells de Tarragona.

Entre la programación, presentada esta semana, destaca la habitual propuesta de actuaciones 'castelleras' de los miércoles de verano, en un formato ágil y con una sola colla castellera, pensadas para acercar la tradición castellera a los turistas. Estas 'diades' pretenden ofrecer de cerca la cultura y permitir disfrutar de la actividad de las 'colles' de la ciudad y del territorio en un entorno patrimonial único, ya que tendrán lugar en el Pla de la Seu, frente a la Catedral de Tarragona, los miércoles a las 20:00 horas.

Calendario de actuaciones

De este modo, el calendario de actuaciones previsto es el siguiente: la Colla Jove Xiquets de Tarragona actuará el 1 y el 22 de julio; y los Xiquets de Tarragona lo harán el 8 de agosto y el 26 de julio. Por su parte, la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau actuará el 15 de julio y el 2 de septiembre; los Xiquets del Serrallo, el 29 de julio y el 12 de agosto (actuación que podría modificarse por la programación del eclipse solar de ese día); y los Nois de la Torre, de Torredembarra, actuarán el 5 de agosto y el 9 de septiembre.

Más allá de la programación de diades especiales para el turismo, 'Tarragona, Ciutat de Castells' también agrupa en un calendario conjunto todas las actuaciones castelleras que se llevarán a cabo en la ciudad entre el 24 de junio y el 4 de octubre. Así, destacan la diada de Sant Joan, este 24 de junio, así como las tradicionales actuaciones dentro de las fiestas mayores de Tarragona: Sant Magí, el 19 de agosto; y el Primer Diumenge y Santa Tecla, los días 13 y 23 de septiembre, respectivamente. El programa concluirá con la gran cita bienal del Concurs de Castells, que este año alcanzará su trigésima edición y tendrá lugar los días 3 y 4 de octubre en la Tarraco Arena Plaça.

En la presentación de la nueva edición de 'Tarragona, Ciutat de Castells', la concejal de Turismo, Promoción Económica y Comercio, Montse Adan, destacó que "los castells forman parte de la esencia de Tarragona y son una de las expresiones culturales más auténticas y singulares de la ciudad. Con este programa queremos acercar esta tradición a la ciudadanía y a las personas que nos visitan, y seguir reforzando Tarragona como un destino cultural de primer nivel, vinculado al patrimonio, las tradiciones y las experiencias únicas durante todo el año".

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Con este programa, Tarragona refuerza su apuesta por preservar y difundir el 'fet casteller', uno de los principales elementos identitarios de la ciudad y una expresión cultural que combina tradición, esfuerzo colectivo y cohesión social. La programación completa de 'Tarragona, Ciutat de Castells' podrá consultarse a través de los canales oficiales del Ayuntamiento de Tarragona.