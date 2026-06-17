El Port de Tarragona comparte sus avances en materia de eólica marina flotante con Navantia Seanergies
Los representantes de la empresa han valorado la ubicación "estratégica" de Tarragona y la solidez del proyecto
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El Port de Tarragona ha compartido sus avances en materia de eólica marina flotante con representantes de la empresa Navantia Seanergies, que han visitado las instalaciones del puerto para conocer el proyecto de ampliación del Moll de Balears, informa en un comunicado este miércoles.
El encuentro ha permitido presentar las características del puerto y la relación que mantiene con su área de influencia y explicar en detalle el proyecto de construcción de la segunda fase del Moll de Balears, con una inversión pública total de 80 millones de euros, que estarán financiados con fondos propios de la Autoridad Portuaria y con los 24 millones de euros obtenidos de los fondos Port Eolmar.
Los representantes de Navantia Seanergies han destacado su "ubicación geográfica estratégica y la solidez de su proyecto", como los principales puntos fuertes para que Tarragona juegue un papel destacado en el despliegue de la eólica flotante en el Mediterráneo.
El presidente de Port Tarragona, Santiago J. Castellà, ha puesto en valor la relación del puerto y la compañía: "Este tipo de visitas nos permiten fortalecer nuestros vínculos con empresas líderes del sector al mismo tiempo que seguimos posicionándonos como uno de los puertos que reúne mejores condiciones en el Mediterráneo occidental para ser el socio logístico de un sector emergente clave para la transición energética de Europa".
El director de Navantia Seanergies, Javier Herrador, ha destacado el "papel fundamental de los puertos en el desarrollo de la eólica marina" y ha reiterado el compromiso de la compañía en colaborar con ellos.
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