Los incendios de vegetación en el Camp de Tarragona suben un 46% en lo que va de año y alertan de un verano de alto riesgo

Los incendios de vegetación han aumentado un 46,69% en las comarcas del Camp de Tarragona desde enero hasta este mayo, respecto a los mismos meses del año pasado. En total, se han registrado 355 fuegos, de los cuales 152 fueron agrícolas, 84 forestales y 119 en zona urbana, según datos del cuerpo de Bombers presentados este miércoles en el 112 de Reus. El jefe de la Región de Emergencias de Tarragona, el inspector Albert Castellet, ha explicado que prevén una campaña “clásica”, pero ha hecho un llamamiento a la ciudadanía ante unos meses de verano que se prevén complicados por la previsión de altas temperaturas y por la cantidad de combustible en los bosques tras uno de los inviernos más lluviosos de los últimos años.

El cambio climático y el abandono de los campos agrícolas son factores que han marcado las últimas campañas de incendios forestales. Tras los años de sequía, este año las lluvias de los últimos meses han provocado que la vegetación haya crecido en los bosques de las comarcas tarraconenses. “Tanto el año pasado como este han coincidido con lluvias muy importantes en invierno. Esto ha hecho crecer una gran cantidad de combustible fino”, ha explicado el subinspector del Grupo de Actuaciones Forestales (GRAF) de los Bomberos, Andreu Palacios, que también ha destacado que cada año se baten récords de temperaturas.

Palacios ha explicado que la sequía hídrica de los años anteriores y el exceso de temperaturas continuadas ha provocado “una gran mortalidad dentro de nuestros bosques”. “Por lo tanto, tenemos mucho combustible fino y mucho combustible grueso, que son elementos que aumentan el riesgo”, ha indicado. Además, ha señalado que este invierno ha sido el “más lluvioso de los últimos 30 o 40 años en Catalunya”, aunque en el Camp de Tarragona y en las Terres de l’Ebre la situación de sequía es “muy importante”. En este sentido, ha subrayado que la vegetación “ha sacado mucha hoja nueva” y que en conjunto está “muy deshidratada”.

A la vez, Palacios ha dicho que si no llueve pronto, la situación será de sequía “máxima”. Por ahora, la previsión es que el mes de junio sea “muy seco”, julio “estándar”, es decir, con pocas precipitaciones, y agosto ya sea más lluvioso. A la espera de que se cumplan estas previsiones meteorológicas, el riesgo de incendio forestal apunta a que será elevado durante los meses de junio y julio.

De hecho, el inspector Albert Castellet ha dicho que la campaña forestal de este 2026 será “clásica”, pero que podría verse agravada por episodios de calor continuado, los cuales generan sequía térmica. Así, ha destacado que las previsibles olas de calor y los episodios de viento marcarán los próximos meses. Además, Castellet ha subrayado que es época de siega y este hecho “nos genera un gran número de incendios, incendios rápidos de mucha superficie”.

También ha afirmado que se espera un pico por Sant Joan, ya que se produce “mucha simultaneidad de servicios”. Ante ello, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y prudencia. “Bombers responde bien a uno o dos grandes incendios forestales, pero si empezamos a tener muchos, como en 2022, entramos en un episodio de simultaneidad que puede comprometer la eficacia de todo el servicio de emergencias”, ha advertido. Con todo, ha recordado que el verano pasado no fue una campaña “excepcional” en el Camp de Tarragona, a pesar de los incendios importantes de Paüls y Torrefeta i Florejacs.

21 hectáreas quemadas

Según el subinspector del GRAF, el problema no es la cantidad de fuegos ni las hectáreas quemadas, sino los incendios “extremos”, derivados del cambio climático y de un sotobosque con mucho combustible. Palacios ha asegurado que los servicios de emergencias están “más preparados” y que se aplican estrategias de contención y de confinamiento de la población para afrontarlos. “Son incendios que sobrepasan cualquier capacidad de extinción, esto nos lo tenemos que grabar en la cabeza”, ha expresado. Y ha añadido que la ciudadanía debe asumir las restricciones cuando se activa el Plan Alfa para garantizar la seguridad de los cuerpos de emergencia, ya que los “escenarios son extremos”.

En 2025, en las comarcas tarraconenses se quemaron 21,02 hectáreas en 53 incendios forestales. En 2024, ascendieron a 178,06. Por tipología, el año pasado se produjeron 5 fuegos por causas naturales, 10 por accidentes, 12 por negligencias, 14 fueron intencionados, 1 por reavivamiento y 11 más por otras causas. “De esos 53, 48 simplemente quemaron menos de una hectárea”, ha detallado la jefa del Área Regional de Tarragona de los Agentes Rurales, Alícia Bayán. En cuanto a las negligencias, la quema agrícola supuso el 33% del total de incendios, seguida por la quema de residuos y hogueras y pirotecnia con un 17% cada una, vertederos y fumadores con un 8% y otras negligencias con un 17%.

Desde principios de año hasta este 10 de junio, la superficie quemada en el territorio es de 4,45 hectáreas, sumadas a las 4,4 hectáreas calcinadas por un incendio interurbano en Miami Platja (Mont-roig del Camp) el 10 de junio. Este año se han registrado 4 incendios por accidentes, 10 por negligencias y 8 intencionados. Finalmente, Bayán ha destacado el incremento de las activaciones del plan Alfa 3 y 4. “De 2024 a 2025 ya subimos a 59 veces activado y 7 en el plan alfa 4”, ha especificado. A la vez, ha señalado que donde más se ha activado el Plan Alfa 4 es en el Baix Camp, Priorat y Alt Camp, mientras que en las otras comarcas se han mantenido “estables”.

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Recursos en las comarcas tarraconenses

Castellet ha explicado que el cuerpo de Bombers dispone de 4.278 efectivos en toda Catalunya, entre bomberos profesionales y voluntarios. De estos, unos 500 están en las comarcas tarraconenses, repartidos entre 15 parques de bomberos, de los cuales 8 son profesionales y 7 voluntarios. Además, 28 están en fase de prácticas y se incorporarán pronto al cuerpo. También ha subrayado que se han incorporado 44 ayudantes de oficio forestal, 6 conductores logísticos y 4 técnicos operadores de control. En cuanto a los medios aéreos, ha detallado que serán similares a los del año pasado, ya que cuentan con un helicóptero bombardero en Prades, además del de Horta de Sant Joan (Terra Alta), un helicóptero de mando en el 112 y un avión de vigilancia de ataque (AVA) en el aeropuerto de Reus, que es un medio del MITECO.