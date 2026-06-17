Salou se prepara para la Nit de Sant Joan con fuego, música y cultura popular

Salou se prepara para vivir una de las noches más emblemáticas y participativas de su calendario festivo con la celebración de Sant Joan, una jornada que llenará las calles de tradición, cultura popular, fuego y música para dar la bienvenida al verano. Los actos arrancarán a las 19.45 horas en el Passeig Jaume I, junto al Espigó del Moll, con la concentración de las entidades participantes en la recogida de la Flama del Canigó, trasladada previamente desde Reus.

A las 20.15 horas comenzará el tradicional correfoc, protagonizado por los Diables Maleïts, las Bruixes Latemó, el Xaloc y la Morena de Salou, que acompañarán la Flama del Canigó hasta la plaza de las Comunitats Autònomes en un recorrido lleno de fuego, música y elementos de la cultura popular. La recepción institucional de la llama tendrá lugar a las 21.00 horas, momento en el que se leerá el Missatge de Sant Joan y se procederá al encendido del pebetero.

La programación continuará con la interpretación de la sardana Salou Ciutat Pubilla y un espectáculo pirotécnico que iluminará el frente marítimo. Paralelamente, la plaza de la Pau acogerá una verbena familiar abierta a todos los públicos. A partir de las 23.00 horas, la plaza de las Comunitats Autònomes se convertirá en el epicentro de la fiesta con el encendido de la tradicional hoguera de Sant Joan y una gran verbena popular amenizada por la orquesta La Fania.

Como es habitual, los asistentes podrán escribir sus deseos y depositarlos tanto en el pebetero como en la hoguera, manteniendo vivo uno de los rituales más arraigados de esta noche vinculada al fuego, la renovación y la celebración colectiva. La Flama del Canigó, que cada año recorre centenares de municipios de habla catalana, volverá así a encender la Nit de Sant Joan en Salou con el protagonismo de las entidades locales y la cultura popular.

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El Ayuntamiento de Salou ha hecho un llamamiento a disfrutar de la verbena con responsabilidad y siguiendo las recomendaciones de seguridad. Entre ellas, utilizar únicamente material pirotécnico homologado, evitar encender petardos en espacios cerrados o lanzarlos desde balcones y ventanas, retirar elementos inflamables de las zonas de celebración y prestar especial atención a las personas sensibles al ruido y a los animales domésticos, utilizando siempre los espacios habilitados para el uso de petardos.