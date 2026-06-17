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Sucesos

Detenido el presunto autor de la quema de ocho contenedores en varias calles del centro de Tarragona

El hombre, de 57 años, está acusado de un delito de daños continuados por unos hechos que ocurrieron el pasado 5 de junio

Dos de los ocho contenedores quemados a principios de mes en Tarragona.

Dos de los ocho contenedores quemados a principios de mes en Tarragona. / Guàrdia Urbana de Tarragona

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La Guardia Urbana de Tarragona detuvo este pasado martes al presunto autor, hombre de 57 años, del incendio de ocho contenedores de las calles Rebolledo, Unió, Rambla Nova y Rambla Vella, en el centro de la ciudad. Los hechos ocurrieron el pasado 5 de junio, entre las 22:00 y las 23:30 horas, cuando se recibieron varios avisos de que distintos contenedores de recogida selectiva estaban ardiendo.

La Unidad de Investigación Básica (UIB) de la policía tarraconense se hizo cargo del caso, ya que las sospechas apuntaban a que se trataba de incendios intencionados. Los fuegos se produjeron de forma casi simultánea en un intervalo de tiempo corto y en calles consecutivas, siguiendo un patrón similar. Esta concatenación de hechos hacía pensar que podía tratarse de una acción coordinada o ejecutada por una misma persona.

Para esclarecer los hechos, se solicitaron las imágenes de las cámaras de seguridad de distintos comercios, entidades bancarias y también se recurrió a las cámaras de videovigilancia que tiene el Ayuntamiento en la vía pública. Tras su visionado, los agentes pudieron observar que detrás de estos hechos había un modus operandi similar y un patrón coincidente en todos los incendios localizados. Del estudio del recorrido y de la observación de las cámaras que registraban los puntos donde se produjeron los incendios, se pudo situar a la persona en el lugar.

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Tras todos estos trámites y otras investigaciones, el presunto autor fue detenido ayer alrededor de las 12 del mediodía, acusado de un delito de daños continuados. Las diligencias ya han sido entregadas al juzgado de guardia.

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