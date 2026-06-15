Baloncesto
La Liga Catalana ACB regresará este septiembre a Tarragona por tercera temporada consecutiva
La ciudad acogerá por quinta vez la competición, que se celebrará del 9 al 13 de septiembre con seis clubes catalanes
Tarragona acogerá la 47ª edición de la Liga Catalana ACB de baloncesto del 9 al 13 de septiembre en el Palau d'Esports Catalunya, tal como ya sucedió el año pasado, según informó el consistorio este lunes. La competición reunirá a los seis clubes ACB afiliados a la Federación Catalana de Baloncesto: FC Barcelona, Bàsquet Manresa, Joventut Badalona, Bàsquet Girona, BC Andorra y Força Lleida.
El torneo constará de una fase previa con dos grupos de tres equipos que jugarán una liguilla a una sola vuelta del 9 al 11 de septiembre. Y la final la disputarán los primeros clasificados de cada grupo el domingo 13.
Será la quinta vez que Tarragona acoja la Liga Catalana, tras las ediciones de 1995, 2022, 2024 y 2025. En la última edición se impuso el Baxi Manresa, que será por tanto el defensor del título.
La Liga Catalana ACB está organizada por la Federación Catalana de Baloncesto, con la colaboración del Ayuntamiento de Tarragona, la Diputació de Tarragona y el Departamento de Deportes de la Generalitat de Catalunya.
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