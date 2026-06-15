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La Liga Catalana ACB regresará este septiembre a Tarragona por tercera temporada consecutiva

La ciudad acogerá por quinta vez la competición, que se celebrará del 9 al 13 de septiembre con seis clubes catalanes

Pistas del Palau d'Esports de Catalunya, en la Anella Mediterrània de Campclar.

Pistas del Palau d'Esports de Catalunya, en la Anella Mediterrània de Campclar. / Ajuntament de Tarragona

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EFE

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Tarragona
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Tarragona acogerá la 47ª edición de la Liga Catalana ACB de baloncesto del 9 al 13 de septiembre en el Palau d'Esports Catalunya, tal como ya sucedió el año pasado, según informó el consistorio este lunes. La competición reunirá a los seis clubes ACB afiliados a la Federación Catalana de Baloncesto: FC Barcelona, Bàsquet Manresa, Joventut Badalona, Bàsquet Girona, BC Andorra y Força Lleida.

El torneo constará de una fase previa con dos grupos de tres equipos que jugarán una liguilla a una sola vuelta del 9 al 11 de septiembre. Y la final la disputarán los primeros clasificados de cada grupo el domingo 13.

Será la quinta vez que Tarragona acoja la Liga Catalana, tras las ediciones de 1995, 2022, 2024 y 2025. En la última edición se impuso el Baxi Manresa, que será por tanto el defensor del título.

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La Liga Catalana ACB está organizada por la Federación Catalana de Baloncesto, con la colaboración del Ayuntamiento de Tarragona, la Diputació de Tarragona y el Departamento de Deportes de la Generalitat de Catalunya.

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