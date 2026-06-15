Fuego, verbena y castells: Tarragona da la bienvenida al verano con la fiesta de Sant Joan del 19 al 24 de junio

Tarragona se prepara para vivir Sant Joan con intensidad del 19 al 24 de junio. Seis días de fiesta llenarán la ciudad de fuego, música y tradición con correfocs, verbenas, castells y la llegada de la Flama del Canigó, en una programación que marca el inicio del verano en la ciudad y en toda Catalunya.

La programación de Sant Joan comenzará este mismo fin de semana, con el Día de la Música como acto más destacado. El viernes 19 por la noche, la Associació d’Amics de la Colla Jove ofrecerá su verbena al ritmo de los PD Pelacanyes y de PD Murddock en la noche más corta del año.

El sábado 20 de junio por la mañana, los Xiquets del Serrallo invitan a todo el mundo a su local a inaugurar el verano con el Vermut Summer Music. A las 19:00 h, la Cercavila de foc infantil de Sant Joan se traslada a las calles de Torreforta. En ella participarán el Ball de Diables infantil de Tarragona, el Drac petit de Tarragona, el Bou petit de Tarragona, el Griu petit y la Víbria petita de Tarragona. Al final del recorrido, encendido conjunto de los grupos de fuego para finalizar el correfoc. También a las 19 h, la plaza de la Rumba acogerá el Vespreig Matalasser con un SoundSystem, de la mano de los Xiquets de Tarragona; y la Capsa de Música ofrecerá su concierto conmemorativo por el Día Internacional de la Música.

Por la noche, a cargo del Ball d’en Serrallonga y la Colla de Diables Voramar del Serrallo - Víbria de Tarragona, desde la plaza del Fòrum hasta el paseo de las Palmeres tendrá lugar la Desvetlla dels Ninots de les fogueres, que acabarán quemándose en las hogueras de la ciudad la noche del 23 al ritmo de la charanga Toma Nota. Al finalizar, se podrá degustar de forma popular la primera mamadeta de la temporada, la bebida tarraconense de las fiestas.

El domingo 21, la Cobla Cossetània celebrará el Día Universal de la Sardana y el Día de la Música con la tradicional Ballada de sardana frente al Monumento a la Sardana, en la Rambla Nova.

Sant Joan, verbena y castells

El martes 23, la Quinta de Sant Rafael celebrará una nueva edición del Solstici Tecletes. Música y actividades pensadas para disfrutar en familia. La Flama del Canigó llegará a la ciudad y encenderá la hoguera de la plaza Corsini tras haber recorrido el barrio de Bonavista y el Serrallo. El Club Vaixell, entidad tarraconense sin ánimo de lucro con más de cincuenta años de historia, especializada en actividades de ocio para personas con diversidad funcional, recogerá la Flama y la llevará hasta la pérgola del Serrallo, donde será recibida por las propias entidades y se realizará la entrega de la Flama a las autoridades de la ciudad.

A partir de las 22:30 h comenzará la Cercavila de foc desde la playa de la Mitja Lluna, con el Ball de Diables, el Drac, el Bou, el Griu, la Víbria y la Colla de Diables Voramar, acompañados por los invitados, el Ball de Diables de la Canonja y la Bèstia de Sant Sadurní d'Anoia, que portarán el fuego que finalmente encenderá la hoguera en la plaza Corsini.

La verbena comenzará a medianoche con los grupos de versiones Ready to Rock y Femme Versions, que llenarán la plaza Corsini de ritmo, con una selección de música más actual mezclada con los grandes clásicos de las verbenas más animadas. Música, hoguera y baile para estrenar el verano en un espacio abierto a la tolerancia y la diversidad, con servicio de información y atención Punto Lila y Arco Iris.

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El miércoles 24, día de Sant Joan, se vivirá la jornada castellera por excelencia de inicio de verano, que contará con las cuatro colles de la ciudad a las 19:30 h en la plaza de la Font. Los Xiquets de Tarragona, la Colla Jove Xiquets de Tarragona, los Xiquets del Serrallo y la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau intervendrán por turno rotativo, con el sistema de rondas a la tarraconense, decidido previamente por sorteo. La jornada constará de tres rondas.