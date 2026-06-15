Desarticulado en el Camp de Tarragona un grupo criminal dedicado a robos con fuerza en polígonos de toda Catalunya

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Investigación de la comisaría de El Vendrell detuvieron el pasado miércoles en Valls a tres hombres de 48, 58 y 59 años como presuntos autores de dos robos con fuerza y una tentativa, así como de tres delitos de hurto y otra tentativa.

La detención se produjo alrededor de las 14:00 horas en la carretera del Pla de Valls, después de que la investigación previa determinara la existencia de un grupo criminal formado por cuatro hombres dedicado a cometer robos con fuerza y hurtos en polígonos industriales de toda Catalunya. En concreto, actuaron en empresas del Alt Camp, la Conca de Barberà, el Tarragonès, el Baix Llobregat y el Alt y Baix Penedès, de donde sustrajeron palés o, en algunos casos, lo intentaron, por un valor total cercano a los 10.900 euros.

La Unidad de Investigación de la comisaría de El Vendrell contó con el apoyo de la de Valls, ya que previamente había resuelto dos casos cometidos por este mismo grupo entre los días 30 de mayo y 1 de junio en Alcover (Alt Camp) y Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà). En aquella ocasión, los investigadores de Valls pudieron esclarecer ambos hechos a raíz de una actuación llevada a cabo por agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la misma comisaría.

Delitos anteriores

Alrededor de las 00:00 horas del pasado 30 de mayo, las patrullas interceptaron dos furgonetas cargadas con 170 palés y ocupadas por cuatro hombres en el acceso a la autopista AP-2 en dirección a Barcelona. Los investigadores de la comisaría de Valls acabaron determinando que aquella carga, valorada en cerca de 2.700 euros, había sido sustraída ese mismo día de una empresa de Santa Coloma de Queralt. Los ladrones forzaron la valla principal de las instalaciones para poder acceder a ellas. El 9 de junio, sobre las 06:30 horas, las patrullas de esta misma comisaría se desplazaron rápidamente a una empresa situada en el polígono industrial de Alcover. Los trabajadores tenían retenidos a dos hombres que pretendían llevarse un centenar de palés valorados en más de 2.000 euros. Otros dos individuos lograron huir campo a través tras saltar la valla.

Este grupo criminal estaba siendo investigado paralelamente por agentes de El Vendrell a raíz de dos hechos ocurridos en Tarragona, uno en Collbató (Baix Llobregat), otro en Llorenç del Penedès (Baix Penedès), otro más en Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès), así como una tentativa de robo con fuerza en La Bisbal del Penedès (Baix Penedès).

Los hechos se remontan al periodo comprendido entre los días 7 y 26 del pasado mes de mayo, además de un último incidente ocurrido el 4 de junio. En primer lugar, los ladrones accedieron el 7 de mayo a una nave del polígono industrial Entrevías de Tarragona, de donde sustrajeron cien palés por un valor total de 1.000 euros. El día 12 volvieron a intentarlo en la misma empresa, pero los trabajadores lograron retener a dos de los cuatro sospechosos cuando estaban repitiendo la acción.

Dos días después de esta tentativa de hurto, el 14 de mayo entraron en los almacenes de una industria de Collbató, de donde sustrajeron 60 palés valorados en cerca de 800 euros. Al día siguiente, el 15 de mayo, los cuatro individuos asaltaron otro negocio en Llorenç del Penedès. En ambos casos, las empresas estaban en plena actividad laboral y sus responsables no se percataron de los hechos hasta pasado un tiempo. En este último caso, consiguieron apropiarse de unos 70 palés de plástico valorados en aproximadamente 4.000 euros.

El modus operandi

El 26 de mayo, los integrantes de este grupo cargaron en la misma furgoneta utilizada en todos los casos un total de 18 palés valorados en casi 400 euros procedentes de una bodega de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès). Para conseguirlo, forzaron la puerta metálica motorizada que rodeaba la finca.

El séptimo y último de los hechos, concretamente una segunda tentativa de hurto antes de ser detenidos, tuvo lugar el 4 de junio en un centro logístico de La Bisbal del Penedès, donde los sospechosos tuvieron que abandonar rápidamente el lugar cuando uno de los responsables los sorprendió en una zona restringida.

En todos los casos, tanto el vehículo utilizado como el método eran los mismos. Mientras uno vigilaba, los otros tres cargaban los palés. Su modus operandi habitual consistía en actuar con rapidez y naturalidad, tal como se observaba en las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia. Cada uno tenía una función asignada y, en caso de ser descubiertos, todos coincidían en alegar que estaban allí para llevarse cartón.

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Finalmente, y con todos los elementos incriminatorios recopilados, los investigadores de la comisaría de El Vendrell procedieron a su detención. No obstante, la investigación sigue abierta para localizar y detener a más personas implicadas. Se trata de un grupo criminal formado por individuos que acumulan numerosos antecedentes policiales. En el caso de estos tres hombres, suman cerca de 140 hechos delictivos. Los tres detenidos pasaron el jueves a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Valls.