Sucesos
Detenido en Amposta por amenazar y herir con un arma blanca a la dependienta de un supermercado
La hjueza ha acordado la libertad provisional y la causa está abierta por un delito de amenazas
Los Mossos d'Esquadra detuvieron este domingo en Amposta (Tarragona) a un joven de 20 años que presuntamente amenazó y lesionó con un arma blanca a la dependienta de un negocio del municipio, que resultó herida leve.
Según explican fuentes policiales a Europa Press, los hechos sucedieron este domingo sobre las 10 horas cuando diversos testigos alertaron de que había un hombre que entró en dos supermercados amenazando a las dependientas.
El detenido ha pasado este lunes a disposición de la plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Amposta (Tarragona), en funciones de guardia, y la magistrada ha acordado la libertad provisional con la obligación de personarse en el juzgado siempre que le sea requerido, y la causa está abierta por un delito de amenazas.
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