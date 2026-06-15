Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Zapatero joyasMundial EspañaAndicBarcelonaTour FranciaRafa MirDependencia CataluñaCotizar pensionTopuriaAdelgazar
instagramlinkedin

Sucesos

Detenido en Amposta por amenazar y herir con un arma blanca a la dependienta de un supermercado

La hjueza ha acordado la libertad provisional y la causa está abierta por un delito de amenazas

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Europa Press

Europa Press

Tarragona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este domingo en Amposta (Tarragona) a un joven de 20 años que presuntamente amenazó y lesionó con un arma blanca a la dependienta de un negocio del municipio, que resultó herida leve.

Según explican fuentes policiales a Europa Press, los hechos sucedieron este domingo sobre las 10 horas cuando diversos testigos alertaron de que había un hombre que entró en dos supermercados amenazando a las dependientas.

Noticias relacionadas

El detenido ha pasado este lunes a disposición de la plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Amposta (Tarragona), en funciones de guardia, y la magistrada ha acordado la libertad provisional con la obligación de personarse en el juzgado siempre que le sea requerido, y la causa está abierta por un delito de amenazas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los psicólogos coinciden: levantar la voz no significa ser dominante sino más bien todo lo contrario
  2. Mueren el youtuber Gaspi y el cantante Oliver Tree en el accidente de helicóptero en Río de Janeiro
  3. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'La demanda de empleo puede tener consecuencias muy importantes en las futuras prestaciones
  4. Quiebra una histórica cooperativa que empleaba a 400 personas: 'No salían los números y el gerente pagaba webs de citas con nuestro dinero
  5. España no convence a Europa para obligar a las aerolíneas a que la maleta de mano sea gratuita en los aviones
  6. Un informe denuncia la cooperación de China, Rusia e Irán con las redes criminales en Latinoamérica
  7. David Bueno, neurocientífico: 'Cuando una niña llega a adolescente, cambia la respuesta cerebral al oír la voz de su madre
  8. Muere una joven de 21 años cuando hacía puenting tras ser arrojada accidentalmente sin cuerda en Brasil

DIRECTO | Begoña Gómez, citada ante el juez Peinado a las 18.00 horas

DIRECTO | Begoña Gómez, citada ante el juez Peinado a las 18.00 horas

Detenido en Amposta por amenazar y herir con un arma blanca a la dependienta de un supermercado

Detenido en Amposta por amenazar y herir con un arma blanca a la dependienta de un supermercado

Pedraz propone juzgar a 16 personas por fraude de 148 millones de IVA de hidrocarburos

Pedraz propone juzgar a 16 personas por fraude de 148 millones de IVA de hidrocarburos

Los catalanes destinaron a ocio y cultura 6.659 millones de euros en 2024, el 35% más que el año anterior

Los catalanes destinaron a ocio y cultura 6.659 millones de euros en 2024, el 35% más que el año anterior

Carlos Franquesa (Fluidra) releva a Eloi Planes al frente de Piscina Barcelona

El FMI sostiene que la economía mundial "aguanta" el golpe de la guerra de Irán

El FMI sostiene que la economía mundial "aguanta" el golpe de la guerra de Irán

Centenares de jóvenes protestan por segundo día contra el Gobierno de Indonesia

Centenares de jóvenes protestan por segundo día contra el Gobierno de Indonesia

Barcelona, levanta la mirada

Barcelona, levanta la mirada