Raúl García (ERC) es el nuevo alcalde de Torredembarra tras un pacto con el PSC y Junts

El concejal de ERC en Torredembarra (Tarragona) Raúl García es desde este sábado el nuevo alcalde de la localidad. Sustituye en el cargo a Vale Pino (PSC), en virtud del pacto que firmaron a principios de mandato por el que decidieron repartir la alcaldía en tres tramos. El primer año fue alcalde Eduard Rovira (ERC), los dos últimos lo ha sido Pino, y ahora coge el relevo García, de nuevo de ERC, que agotará la legislatura.

Esta operación, aparte del apoyo de republicanos y socialistas, también cuenta con el apoyo de Junts. Las tres formaciones políticas suman 13 de los 17 concejales del pleno municipal: ERC, que ganó las elecciones con 6 escaños; el PSC con 5; y Junts con 2. En la oposición quedan, con un concejal cada uno, el PP, Vox, Alternativa Torredembarra y la CUP.

Es el reto más importante de mi vida Raúl García — Alcalde de Torredembarra

En su primer discurso como alcalde, García ha asegurado que se volcará con el municipio y que no tiene aspiraciones más allá de la política local. "Los que me conocéis sabéis que, pese a que ya llevo unos cuantos años, no me considero un político de profesión y no tengo aspiraciones más allá de la torre. Es por esto que ser alcalde de Torredembarra, el pueblo donde he nacido y que tanto quiero, es el reto más importante de mi vida", ha expuesto.

"Amigo mío"

En el pleno de este sábado García y Pino ha exhibido su sintonía y se ha fundido en un abrazo. "Continua intacta nuestra estima por nuestro pueblo. Yo ya he tenido el honor de ser el alcalde, ahora, amigo mío, es tu momento", le ha dicho el ya exprimer edil. En el discurso del pleno de renuncia al cargo, Pino ya destacó la buena relación y el entendimiento que ha habido estos últimos tres años entre los socios de gobierno, y que esto ha sido lo que les ha permitido mantener la hoja de ruta firmada. "Cambia el capitán, pero el rumbo se mantiene", dijo.

Noticias relacionadas

El hasta ahora alcalde valoró positivamente el impulso de algunos proyectos históricos para Torredembarra, como la piscina cubierta o la reforma del antiguo matadero. Tanto Pino como García han sido recientemente confirmados por sus respectivos partidos como cabezas de lista para las próximas municipales. En el caso de los republicanos, García toma el relevo del que fue alcalde torrense entre 2015 y 2024, Eduard Rovira.