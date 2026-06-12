Tarraco H2, la primera planta de hidrógeno verde de Tarragona, se construirá en terrenos de Reus y estará activa en 2030

La primera planta de creación de hidrógeno verde de la demarcación de Tarragona y una de las más grandes de Catalunya ya tiene ubicación confirmada. La empresa israelí H2PRO y la marca catalana Sun Systems Group, originada en Tarragona, han anunciado este viernes en un acto conjunto que la construcción de la fábrica se realizará entre las ciudades de Tarragona, Reus, Constantí y Vila-seca, principalmente en terrenos de la capital del Baix Camp. La alianza escenificada hoy tomará el nombre de Tarraco H2 y, como ya avanzó EL PERIÓDICO a finales del mes pasado, prevé una inversión de más de 300 millones de euros en varios años para una plana de electrólisis para la producción de hidrógeno verde y generación renovable.

En el acto, que ha acogido el Port de Tarragona a pesar de no estar implicado de forma directa, ambas empresas han puesto blanco sobre negro al anuncio de la inversión millonaria y han señalado que la energía producida abastecería la industria petroquímica de Tarragona y las infraestructuras portuarias. La previsión es empezar a construir esta planta de electrólisis en 2029 para que se pueda activar en 2030, con una producción inicial proyectada de 25 MW que llegaría a los 150 MW en el año 2032. El presidente del Port, Santiago Castellà, ha dado la bienvenida a las empresas y ha augurado el futuro que tendrá el hidrógeno verde en el territorio de Tarragona: "Necesitaremos más proyectos como este", ha asegurado en un breve discurso.

Una ubicación "estratégica"

Joel Alerhand, encargado comercial de H2PRO en Iberia, y Jordi Vidal e Isaac Justicia, CEO y responsable de los proyectos de hidrógeno de Sun Systems, respectivamente, han sido las caras visibles del acto que ha servido para aterrizar las cifras en Tarragona. La planta electrolizadora se situará en la zona de la Boella, entre los municipios de Reus y Constantí, en un emplazamiento que los empresarios han calificado de "estratégico" por la cercanía con la autopista AP-7, que servirá para la logística de camiones; por ser suelo industrial, por la existencia de pozos de agua necesaria para la producción y por la proximidad con la industria petroquímica y el Port.

Los polígonos petroquímicos Nord y Sud de Tarragona, así como las instalaciones portuarias, serán los principales beneficiados de la instalación de la planta. Otro motivo a favor es el paso previsto por estos terrenos de la red de Enagás, que conectará con Francia y que será el destino inicial de la inyección de hidrógeno verde. En diferentes terrenos de Vilallonga del Camp (Tarragonès) se colocarán los paneles solares de Sun Systems que generarán electricidad para las instalaciones. Todo, a un máximo de 5 kilómetros de distancia que permite la normativa de autoconsumo del Gobierno.

El calendario previsto

Por su parte, H2PRO será la encargada de proporcionar la tecnología de la planta de Tarraco H2, en una apuesta similar a la que se ha implantado recientemente en Extremadura. La consultora EnergyT ha ejercido de nexo entre ambas marcas, que ya firmaron Memorándum de entendimiento. La previsión inicial es una inversión de 45 millones de euros (25 millones para generar unos 25 MW de energía fotovoltaica y 20 millones más para la construcción de la planta).

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Si la primera fase funciona correctamente, cuyo funcionamiento está proyectado iniciar en 2030, la inversión se multiplicará hasta los 300 millones de euros y una producción que se incrementará, primero, hasta los 50 MW, y finalmente, en 2032, hasta los 150 MW.