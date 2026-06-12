Reus inaugura el nuevo espacio inmersivo del Gaudí Centre con una proyección audiovisual inédita

Dentro del Any Gaudí, y dos días después de cumplirse el centenario de la muerte del arquitecto, este viernes su ciudad natal ha protagonizado otro homenaje al genio reusense. El Gaudí Centre de la plaza Mercadal ha culminado la renovación de la tercera planta, con la inauguración de un nuevo espacio inmersivo y la proyección de un audiovisual innovador. El acto, que ha tenido lugar este viernes en Reus, ha contado con la presencia de la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, y la alcaldesa de la población, Sandra Guaita.

La adaptación de la tercera planta del centro museográfico dedicado al arquitecto es la primera parte de la reforma integral del edificio. El nuevo espacio cuenta con una sala inmersiva de 11 metros cuadrados, con pantallas LED en todas las paredes y efecto espejo en el suelo y el techo. La experiencia audiovisual, estrenada con la visita de la consellera y que se podrá visitar a partir de este mismo sábado, es un vídeo que se centra en los primeros años de Gaudí y el aprendizaje que tuvo en Reus y en el Camp de Tarragona.

Con una duración de unos 10 minutos, el audiovisual de 360 grados quiere ser un recorrido emocional y sensorial por los orígenes del arquitecto y juega con imágenes potentes, algunas realizadas con tecnología, gráficos atractivos y una locución que ayuda al espectador a comprender el relato de la infancia y las primeras obras de Antoni Gaudí. "En todas las obras del autor podemos ver una parte de Reus", explican desde la dirección del centro. El audiovisual está disponible en seis idiomas: catalán, castellano, inglés, francés, alemán y ruso, y se puede escuchar por los altavoces de la sala o, en caso de contar con visitantes de varias procedencias, se puede ofrecer a través de las audioguías del centro.

Más atracción, más visitantes

La sala inmersiva lleva el nombre 'Gaudí, el geni de Reus', y la proyección, 'La forja d'un geni' será "la puerta de entrada al universo Gaudí y explicará como Reus contribuyó a forjar sus ideas, sensibilidades e influencias que acabarían definiendo su arquitectura". Ha sido concebida específicamente para explicar qué hace único al Gaudí Centre de entre todos los espacios dedicados al arquitecto, pero no ha sido la única novedad del día. Aprovechando la renovación, también se ha actualizado la museografía y las explicaciones de la sala previa a la proyección.

Acto de la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, en el renovado espacio de la tercera planta del Gaudí Centre. / Ayuntamiento de Reus.

El proyecto ha contado con una inversión de 540.000 euros, sin IVA incluido, de un total de 3 millones de euros que se están invirtiendo en la reforma general del Gaudí Centre. El museo espera que la apuesta inédita, junto con el Any Gaudí, sea "un revulsivo" para los visitantes. En 2025 fueron 48.000 personas las que pasaron por el centro, y hace pocos meses se superó la cifra del millón de visitantes, el 62% de los cuales, de procedencia internacional, según la dirección.

Puertas abiertas en el centro

La inauguración ha contado con la consellera Hernández y la alcaldesa Guaita. El acto culmina en la plaza Mercadal, con una proyección abierta a toda la ciudadanía que servirá para presentar públicamente la nueva experiencia inmersiva. Esta se podrá visitar de forma gratuita, con reserva previa, durante todo este sábado y la mañana del domingo. Las jornadas tendrán continuidad durante varios días de las Festes de Sant Pere de Reus, con nuevas oportunidades de acceder a la sala.

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El 25 de junio, coincidiendo con el aniversario del nacimiento del arquitecto, el Gaudí Centre celebrará la tradicional jornada de puertas abiertas con un amplio programa de actividades durante todo el día. Estos actos, enmarcados dentro del Any Gaudí 2026, llegan pocos días después de la inauguración de la estatua de Gaudí en la Prioral de Sant Pere de Reus y del anuncio de la construcción de una réplica de la capilla de la Asunta en un parque de la ciudad.