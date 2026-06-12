Bon Preu comenzará entre julio y agosto las obras para construir un nuevo centro logístico en Montblanc

Bon Preu comenzará entre julio y agosto las obras para construir el centro logístico de la compañía en el nuevo polígono Logis Montblanc. Se trata de un retraso de un año y medio respecto a lo previsto debido a la tramitación de la reparcelación del polígono. La previsión es que el 4 de julio se apruebe definitivamente y, entonces, el Ayuntamiento de Montblanc conceda a Bon Preu la licencia de obras.

Tan pronto como la obtengan, la cadena catalana de supermercados iniciará los movimientos de tierras. Según explican fuentes de la empresa a la ACN, el centro podría entrar en funcionamiento durante el primer semestre de 2028. Paralelamente, se finalizarán los trabajos de urbanización. El Govern catalán cree que en otoño “crecerá el interés” de algunas empresas por adquirir parcelas en el polígono.

Los trabajos de urbanización de Logis Montblanc, el nuevo polígono logístico de la comarca de la Conca de Barberà impulsado por CIMALSA, afrontan ya la “recta final”, según ha señalado el alcalde del municipio, Marc Vinya. Tras el retraso en la tramitación debido al procedimiento de reparcelación, el Ayuntamiento de Montblanc espera poder dar luz verde al proyecto el 4 de julio y conceder a Bon Preu la licencia de obras para que pueda iniciar la construcción del centro logístico. En un principio, la compañía de supermercados tenía previsto comenzar la actividad en febrero de 2025.

Las obras de Logis Montblanc cuentan con un presupuesto de 37 millones de euros. La mayor parte, 33 millones, ya se ha ejecutado en la primera fase. No obstante, todavía quedan 4 millones de euros correspondientes a los últimos trabajos de asfaltado, que se realizarán una vez que Bon Preu haya completado los movimientos de tierras con maquinaria pesada. Se calcula que la obra podría estar finalizada a finales de este año.

La empresa de supermercados quiere iniciar los trabajos de construcción lo antes posible. Prevén que las obras duren aproximadamente un año y medio. De este modo, durante el primer semestre de 2028 podría entrar en funcionamiento el centro logístico de Bon Preu, que dará servicio al Camp de Tarragona, las Terres de l’Ebre y la zona de Ponent (Lleida). La previsión es que llegue a generar 900 puestos de trabajo.

Polígono Logis Montblanc

Logis Montblanc dispone de varias parcelas, siendo la de Bon Preu la de mayor tamaño. La mayoría de ellas aún están pendientes de venta. La consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, que ha visitado este viernes por la mañana el polígono, se ha mostrado “convencida del atractivo” de esta infraestructura logística. También señaló que, a través de CIMALSA, las parcelas se están ofreciendo a inversores interesados. “A partir de este otoño-invierno veremos cómo el interés crece”, auguró.

El polígono cuenta con cerca de un centenar de hectáreas industriales y tiene prevista la implantación de una terminal ferroviaria si alguna empresa muestra interés en utilizarla. Paralelamente, en los próximos meses entrará en funcionamiento una planta fotovoltaica con una potencia de 20 MW para el polígono. Paneque ha destacado que Logis Montblanc es un “referente” del “modelo logístico” que quieren implantar en Catalunya. “Mejorando la descarbonización del transporte de mercancías, garantizando una buena conectividad y generando oportunidades y empleo cualificado en el interior de Catalunya”, ha afirmado Paneque.

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Junto a Logis Montblanc, entre la capital de la Conca de Barberà y l’Espluga de Francolí, también existe una iniciativa privada para construir otro polígono logístico promovido por Ponentia. A principios de abril, el Ayuntamiento de Montblanc anunció que el proyecto estaba “estancado”, aunque pocos días después la empresa emitió un comunicado asegurando que seguía trabajando en él. Ahora, tanto el Ayuntamiento como el Govern catalán han confirmado que están pendientes de reunirse con los promotores.