EL PERIÓDICO recoge el premio Petxina Km 0 del Col·legi de Periodistes de Tarragona: "Ninguna tecnología puede sustituir al profesional que está in situ"

"Es un día muy importante, guardaremos la Petxina Km 0 en un lugar muy especial". Así ha agradecido la directora de EL PERIÓDICO, Gemma Martínez, el reconocimiento recibido en la gala de las Petxines de la Informació 2026, este jueves en el Teatret del Serrallo de Tarragona. El premio, entregado por la demarcación tarraconense del Col·legi de Periodistes de Catalunya por la reapertura de la cabecera local en Tarragona, quiere reconocer el periodismo de proximidad y la presencia territorial característicos de los medios de Prensa Ibérica.

En un acto de los periodistas tarraconenses que se ha convertido más bien en un alegato a favor del periodismo de proximidad, riguroso, calmado y consciente, las reivindicaciones y convicciones profesionales se han dejado oír repetidamente, conducidas por las periodistas Laia Poblado y Laia Díaz. La 34ª edición de la Festa de les Petxines, a última hora de la tarde, ha tenido muchos protagonistas reconocidos en un formato que ya se ha consolidado como el encuentro de los comunicadores, los medios y los gabinetes de prensa de Tarragona. "El periodismo es más necesario que nunca", ha dicho más de uno desde el escenario.

El Periódico Tarragona, premio a la proximidad

"El periodismo es eso que se hace estando en los puestos donde pasan las cosas, allí donde tenemos vínculos con la comunidad", ha defendido Martínez ante el público, en un discurso en el que ha reivindicado la figura del periodista que conoce el territorio: "No hay ninguna tecnología que pueda sustituir al profesional que está in situ". "Tarragona es un territorio clave para nosotros, en todos los sentidos: social, económico, para el país, teníamos que tener una edición aquí", ha resumido Martínez, que se ha mostrado emocionada por el primer premio que recibe el medio desde que sucedió a Albert Sáez, "hace una semana y pocos días".

El premio llega justo dos años después de la reactivación de la edición tarraconense de EL PERIÓDICO, el 10 de junio de 2024. La decisión responde a "la voluntad de reconocer una apuesta que refuerza la presencia informativa en el territorio y garantiza una cobertura periodística de proximidad", con un despliegue permanente en Tarragona dedicado exclusivamente a la actualidad territorial.

El Col·legi ha valorado también que la apuesta sigue la línea de otros medios de abasto nacional que proporcionan "una presencia estable en el territorio", lo que contribuye "a dar visibilidad a la realidad del Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre desde una mirada más próxima". Se trata de la primera vez que la Petxina Km 0 se entrega directamente por decisión de la junta del colegio, encabezada por el presidente Arnau Martínez, que tiene el objetivo de "poner en valor proyectos periodísticos que destacan por su calidad, compromiso con el territorio y buenas prácticas profesionales".

Otros reconocimientos de la noche

La Festa de les Petxines de Tarragona ha contado con otros premios. El más destacado, por ser a una trayectoria profesional, ha sido la Petxina Daurada 2026, que en esta edición ha recaído en el periodista Josep Maria Arias. El galardón es un reconocimiento a "una trayectoria profesional extensa y comprometida con el periodismo y la comunicación en el Camp de Tarragona". El colegio ha puesto en valor especialmente sus contribuciones en el ámbito de la comunicación corporativa e institucional, además de su labor en diversos medios de comunicación.

La Petxina Oberta, que distingue a la fuente informativa que ha atendido con rigor, diligencia y eficacia las solicitudes de los periodistas, ha sido para Antonio Carmona, representante institucional y portavoz de Renfe en Catalunya durante la crisis de Rodalies. El motivo, "estar siempre a disposición de los periodistas, incluso cuando la situación es desfavorable para la compañía, demostrando que la comunicación de crisis se puede hacer con profesionalidad".

Y finalmente, la Petxina Tancada, que señala la fuente informativa que, debido a su carácter reservado y a la dificultad de acceso a la información, ha obstaculizado la labor de los profesionales de los medios de comunicación, se ha entregado al Ayuntamiento de Salou. A pesar de que no han asistido al acto a recoger el 'premio', el Col·legi ha valorado que su gabinete de prensa "retrasa y dificulta el acceso a la información municipal y avanza informaciones que algunos medios estaban trabajando para publicar".

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El acto de les Petxines ha contado con la presencia del decano del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Joan Maria Morros, que ha hablado de la precariedad del sector y la irrupción de la inteligencia artificial. Al terminar, los asistentes han disfrutado de un aperitivo informal en la terraza del Teatret del Serrallo, ante las vistas del puerto tarraconense y del Mar Mediterráneo.