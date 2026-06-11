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Detenido en Tarragona un conductor ebrio que circulaba temerariamente por la A-7 con un coche sin dos ruedas

En la prueba de alcoholemia el conductor cuadruplicaba el límite permitido

Imagen de archivo de un coche de Mossos

Imagen de archivo de un coche de Mossos / ACN

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Tarragona
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Los Mossos d'Esquadra han detenido a un conductor ebrio que circulaba de forma temeraria con un coche al que le faltaban dos ruedas entre la TV-3148 y la A-7, en La Pineda (Vila-seca, Tarragona). Los hechos ocurrieron de madrugada el miércoles, cuando un hombre de 47 años conducía bajo los efectos del alcohol.

Varias personas alertaron de la presencia de un vehículo que circulaba haciendo zigzags. En concreto, observaron cómo, después de colisionar contra una barrera de protección, reventó un neumático y, acto seguido, comenzó a salir humo del vehículo. A pesar de ello, el conductor continuó la marcha durante aproximadamente ocho kilómetros hasta que los Mossos pudieron interceptarlo en el kilómetro 1160 de la autovía A-7, ya en el término municipal de Tarragona.

Los agentes comprobaron que había perdido dos neumáticos y que circulaba directamente con las llantas metálicas en contacto con el asfalto.

Posteriormente, constataron que el conductor desprendía un fuerte olor a alcohol y presentaba síntomas evidentes de encontrarse bajo sus efectos. En la prueba de alcoholemia arrojó una tasa de 1,03 mg/l de aire espirado, más de cuatro veces superior al límite permitido, por lo que fue detenido.

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El detenido ha pasado esta mañana a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Tarragona.

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