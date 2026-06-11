Derechos laborales
Los Comuns denuncian a Inspección de Trabajo la situación de cuatro centros escolares de Tarragona por falta de climatización
El partido asegura que la normativa que la temperatura debería estar "entre los 22 y los 27 grados", y que en las olas de calor, se llega a los 30: "Los afectados son profesores y alumnos"
CATALUNYA | Inspección de Trabajo urge a Educació a tomar medidas contra el calor en las aulas
El grupo municipal de En Comú Podem en Tarragona ha llevado este jueves a Inspección de Trabajo la situación "completamente desfavorable" de los centros escolares públicos del municipio por las altas temperaturas. Aseguran que las olas de calor en verano afectan a los profesores y estudiantes de las aulas porque se llegan a superar los 30 grados centígrados "y la normativa indica que deben estar entre 22 y 27 grados". Se trata del primer caso en Tarragona en el que la falta de climatización se eleva a una inspección laboral, aunque existen precedentes en las otras provincias catalanas.
"Nos basamos en la ley de prevención de riesgos laborales, con una normativa clara", pero la realidad, explica Antonio Carmona, concejal de los Comuns en Tarragona, "es que con las olas de calor se superan los 30 grados, con una sensación térmica de 35 grados y aulas masificadas con más de 25 alumnos por clase". "Son condiciones completamente desfavorables i si no buscamos una solución urgente, los primeros afectados serán los profesores y los alumnos", ha denunciado el concejal ante las oficinas de Inspección de Trabajo de Tarragona, esta mañana, tras presentar la mencionada denuncia.
Desde el partido indican que quieren ser "pioneros" en el caso laboral en la demarcación, ya que es el primer caso en Tarragona, pero que existen cuatro precedentes en Barcelona, dos en Girona y dos más en Lleida. Incluso en el País Valencià, añaden, Trabajo ha iniciado medidas para que la Generalitat Valenciana solucione una situación parecida en los centros públicos. Aseguran que la denuncia puede llegar a acarrear multas económicas para el Departament d'Educació, en cuyo caso se plantearían ampliar la denuncia al resto de centros de la ciudad.
Intentos infructuosos
En el caso de Tarragona, esto se concentra en cuatro centros escolares públicos. Jordi Collado, concejal y portavoz de la formación en el salón de plenos, asegura que son "prácticamente todos" los centros de la ciudad, y que únicamente en uno, la Escola Arrabassada, se dispone de un sistema de climatización "que no se puede utilizar porque está mal instalado, es un despropósito".
El partido ha intentado "durante tres años" evitar llegar al punto de la denuncia laboral. Se trata de conversaciones establecidas con el mismo Ayuntamiento y la Generalitat, y también mediante mociones en el pleno, en los presupuestos municipales y modificaciones de crédito. "No lo hemos conseguido", lamenta Collado, "así que quemadas todas las etapas, tomamos la medida jurídica".
Los Comuns señalan quejas de profesores y alumnos y piden a Inspección de Trabajo que "tome partido". "Se tienen que tomar medidas", aseguran, en referencia al Ayuntamiento y al Departament, a la vez que lamentan "que no existan normativas catalanas ni estatales que reclamen que los centros estén en las mejores condiciones, nos genera frustración que la única salida legal que encontramos sea la vía laboral".
Suscríbete para seguir leyendo
- Los Mossos enmarcan la ejecución de la calle de Balmes en la guerra de narcos que se libra en Barcelona
- Así funciona la jubilación en Países Bajos: 67 años, pensiones fijas de 1.580 al mes y una gran importancia de las inversiones
- Rafael Santandreu, psicólogo y divulgador sobre el insomnio: 'La costumbre de dormir ocho horas del tirón no es natural
- Catalunya empezará a pagar una ayuda mensual de hasta 200 euros a las personas con dependencia reconocida que siguen esperando prestación
- Mapa y horario del recorrido del papamóvil de León XIV por las calles de Barcelona hasta la Sagrada Família
- Audiencias TV ayer | La visita del Papa dispara a La 1 y 'Horizonte' firma máximo histórico en Cuatro
- La Sexta congela a Eva González, Lorena Castell y Silvia Abril para promocionar lo nuevo de Àngel Llàcer
- Premio Christa Leem para el fiscal Álvaro García Ortiz