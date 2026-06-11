La Catedral de Tarragona estrena una guía arqueológica pionera que pretende triplicar la difusión del monumento

La Catedral de Tarragona presentará este próximo viernes, 12 de junio, la nueva Guía Arqueológica del monumento, una herramienta que pretende mejorar la difusión del conocimiento sobre el templo y triplicar las visitas anuales. La obra, que tiene forma de libro, recoge el resultado de más de dos décadas y media de investigaciones y excavaciones, y mediante ilustraciones e imágenes, pretende ser "una carta de navegación", mas allá de un material simple para turistas. "Queremos que los visitantes se queden más tiempo en la Acrópolis y que la entiendan mejor, no queremos visitas pasajeras", apuntan los autores del libro, Josep M. Macías y Andreu Muñoz.

Ambos arquitectos que llevan 25 años estudiando el monumento de la Part Alta de Tarragona ofrecen al lector un recorrido por los más de 2.200 años de historia del templo, a través de los conocimientos adquiridos en las excavaciones en el conjunto de la Catedral. "Se trata de un espacio muy complejo de entender por la superposición de los elementos arquitectónicos, producto de diferentes fases de construcción", explican los expertos.

En el acto de presentación del título a la prensa también han anunciado que han conseguido la luz verde de las administraciones para la cuarta fase del proyecto cuadrienal de excavaciones en la Catedral, lo que les permitirá seguir investigando, por lo menos, hasta el año 2029.

No para todos los públicos

La nueva 'Guía Arqueológica de la Catedral' será presentada este viernes en un acto a las 19:00 horas en el Seminari de Tarragona, por parte de los arqueólogos autores. El libor recoge los resultados de las últimas excavaciones y contiene un importante cuerpo gráfico, con fotografías, fotogrametrías, planimetrías, gráficos e ilustraciones didácticas, para mejorar la difusión sobre la Catedral de la antigua Acrópolis tarraconense. Las ilustraciones son de Hugo Prades, y las fotografías actuales, de Manel R. Granell.

"Este conocimiento es un punto muy importante para la transferencia de la Acrópolis, no se trata de una guía turística, está pensado para gente con conocimientos e interés para entender el urbanismo que ha quedado fosilizado en la ciudad", ha explicado Muñoz. La guía está redactada expresamente para turistas "de carácter culto", así como los ciudadanos de a pie, profesores y universitarios. En 2025, la Catedral recibió más de 120.000 visitantes, una cifra que ahora se pretende "triplicar", gracias a elementos como este libro, la "primera guía monográfica sobre un elemento de Tarragona", asegura Macías.

La Catedral de Tarragona, indican, es "un monumento vivo que transmite espiritualidad y cultura, con un patrimonio arquitectónico y artístico excepcional vinculado a la declaración de Patrimonio Mundial de la Humanidad de la Unesco". Lo demuestra "una simbiosis sorprendente y única: el recinto de culto imperial construido por la entonces capital romana de la provincia más extensa del imperio romano, que rodea una de las catedrales más bellas y grandes de la cristiandad de los siglos XII y XIII". En este espacio, aseguran, se pueden descubrir los orígenes de la Hispania romana, la consolidación política de Catalunya y las raíces culturales de Europa.

Un contenido más allá de la Catedral

Con estos objetivos, el libro señala más de 20 puntos imprescindibles de un recorrido que empieza en la calle Major de Tarragona, se adentra en el circuito de la Catedral y termina otra vez en su exterior, en el Col·legi Oficial d'Arquitectes. "Queremos que la gente visite la Catedral y se quede tres horas para entenderla mejor", explican los expertos.

El libro también contiene códigos QR que redirigen a las diferentes partes de las investigaciones, así como a contenidos multimedia que facilitan la comprensión del monumento. Macías y Muñoz señalan que en nueve meses estará disponible para consultarse digitalmente, y que el trabajo es el primer paso para crear un itinerario en tres dimensiones sobre la Catedral, "algo que tendrá aplicaciones educativas y para su difusión".

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El libro, editado desde el Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) y el Museu Diocesà de Tarragona, cuenta con el apoyo de la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Tarragona, Repsol y la Fundació Privada Mútua Catalana. La intención es comercializarlo en las librerías tarraconenses así como en el acceso al mismo monumento.