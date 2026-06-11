Antoni Gaudí, un genio "enamorado de sus raíces" que dejó un legado del Mediterráneo al Pirineo

Cuando hablamos de Antoni Gaudí, la imagen que suele aparecer ante todo el mundo, ya sea local o turista, es seguramente la de la Sagrada Família y sus torres dominando el horizonte de Barcelona. O las más que famosas y fotografiadas fachadas de la Casa Milà o la Casa Batlló. Pero mucho antes de convertirse en el gran genio de la arquitectura modernista, Gaudí fue un niño que observaba la naturaleza entre los campos de avellanos y olivos del Camp de Tarragona y de su Reus natal.

A pesar de no haber dejado una huella significativa en su tierra, la presencia del paisaje mediterráneo fue tan importante en la figura del arquitecto que quedó impresa en su obra y su pensamiento. Así que, para entender la obra más revolucionaria de uno de los primeros y más convencidos embajadores del Camp de Tarragona, hay que alejarse por un momento de Barcelona y volver a sus orígenes: a la tierra, la luz y los oficios que moldearon la personalidad de un creador universal.

Una mirada enamorada

"Gaudí era de Reus y muy del Camp de Tarragona, ese era su ADN. Estaba enamorado de sus raíces y lo defendía ante todo el mundo", explica Tate Cabré, experta en la figura de Gaudí y guía de la Sagrada Família. Con un abuelo pescador del Serrallo de Tarragona, el arquitecto desarrolló pronto una estrecha vinculación con el mar. Así lo explica Cabré: "Este amor por el mar lo mantuvo toda la vida. Su arquitectura está plagada de la estética del agua, con formas delicuescentes y con detalles submarinos por todas partes. Necesitaba tanto el mar que se reservaba los domingos para ir a pasear por la playa".

Esta huella se aprecia indudablemente en la obra del genio gracias a sus estudiantes y ayudantes, muchos de los cuales también eran del Camp. A Gaudí lo rodearon nombres como Cèsar Martinell, de Valls, o Josep Francesc Ràfols i Fontanals, nacido en Vilanova i la Geltrú pero arraigado en la Selva del Camp, que se encargaron de transcribir las enseñanzas del maestro. "Gaudí les decía que la gente de Tarragona es especial en estética y creatividad, ya desde los tiempos de los romanos, porque afirmaba que existe una incidencia determinada de la luz del sol sobre el agua del mar que hace que las cosas sean más claras y luminosas", explica la experta.

Un legado lejos de su casa

A pesar del profundo vínculo con sus orígenes, el arquitecto no tuvo un papel destacado en el paisaje de su ciudad ni del Camp. A día de hoy, solo queda en Tarragona un altar, diseñado por él y reconstruido tras la Guerra Civil, en la iglesia de Jesús i Maria, una obra muy desconocida para el gran público. Paradójicamente no tiene ninguna obra en Reus. Cabré lo atribuye al hecho de que Gaudí no ejerció como arquitecto municipal en ningún pueblo tarraconense: "Él iba muy por libre, era muy independiente. La obra que tenemos hoy en día se hizo mayoritariamente por encargo, y prácticamente nadie del Camp le encargó nunca nada".

Cabré, que es de Reus como Gaudí, solo menciona algunos casos, no exitosos, en los que el arquitecto diseñó obras para ser construidas en la ciudad: un concurso para restaurar el Teatro Fortuny que no ganó o un encargo para construir una gran casa en la plaza Catalunya, que finalmente no se materializó por la dificultad de adquirir los solares. El caso más destacado, sin embargo, fue la misión de intervenir en el Santuario de Misericòrdia, encomendada por la Junta de Obras: "Este proyecto lo asumió con toda la ilusión, pero unos desacuerdos con los vecinos hicieron que el proyecto no prosperara", revela Cabré.

"Gaudí decía que la gente de Tarragona es especial en estética y creatividad porque afirmaba que existe una incidencia de la luz del sol sobre el mar que hace que las cosas sean más claras y luminosas" Tate Cabré — Experta en Gaudí y guía de la Sagrada Família

En el resto de Catalunya hay una quincena de obras del genio reusense. Las obras realizadas en Barcelona acaparan todos los focos: el Park Güell y el Palau Güell, las casas Milà, Batlló y Vicens y la propia Sagrada Família, porque son patrimonio de la Unesco junto con la Cripta Güell. "En estas podemos ver el 'Gaudí esencial', el último Gaudí, la revolución del arquitecto", afirma la experta, tomando el nombre que le dio Jordi Bonet i Armengol, anterior responsable de la construcción del templo barcelonés.

Seis edificios gaudinianos de primerísima división tramitan desde 2024 una necesaria ampliación del listado de patrimonio protegido por la UNESCO: la catedral de Palma, el chalet de Comillas, la Casa Botines, el palacio episcopal de Astorga y dos maravillas más de Barcelona, la Torre Bellesguard y el Colegio de las Teresianas de Barcelona. Este último, por cierto, abre ahora al público un inédito museo dedicado a la dimensión más espiritual del arquitecto. También son de Gaudí el portal de la Finca Miralles del paseo Manuel Girona, los pavellones de la Finca Güell en la avenida de Pedralbes, la Casa Calvet del Eixample y el mosaico de la iglesia de Sant Pacià de Sant Andreu.

Fuera de la capital catalana, la estudiosa de Gaudí menciona los Jardins Artigas de La Pobla de Lillet y el chalet Catllaràs (Berguedà), la Cooperativa Obrera de Mataró, la Cripta de la Colònia Güell de Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat), la Bodega Güell de Sitges y un misterio en Montserrat, el de la Gloria. Y más allá de Catalunya, su legado incluye también la reforma de la catedral de Palma (Mallorca), el Capricho de Gaudí de Comillas (Cantabria) y dos obras destacadas en Castilla y León, la Casa Botines (León) y el Palacio Episcopal de Astorga. Cabré explica que muchas de estas obras son todavía "desconocidas y secundarias" e incluso atribuidas a ayudantes de Gaudí.

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Finalmente, en Reus

Los intentos recientes de construir una obra de Gaudí en Reus han sido muchos e infructuosos, normalmente de obras que estaban diseñadas para ubicarse en otros lugares, pero esta semana se anunció un proyecto para erigir, en un parque de la capital del Baix Camp, una réplica de la capilla de la Asunción que se está construyendo en la Sagrada Família. "Me parece muy bien, parece que está bien fundamentado a nivel económico, con apoyo institucional y con la implicación de la sociedad civil, esperemos que prospere", concluye Cabré.