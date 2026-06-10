Gestión forestal
Salou y el Port de Tarragona impulsan el silvopastoreo para prevenir incendios forestales
La actuación ha servido para reducir la carga de combustible vegetal, controlar el crecimiento del sotobosque y mejorar la seguridad
El Ayuntamiento de Salou y el Port de Tarragona han realizado una acción de silvopastoreo para prevenir incendios forestales en diferentes espacios de bosque de la localidad, informa el puerto en un comunicado este martes.
En concreto, un rebaño de 200 ovejas y 40 cabras ha pasturado en lugares como el entorno del Camí de Ronda para controlar el crecimiento del sotobosque y fomentar prácticas sostenibles y favorecer la conservación del entorno.
El Port ha concedido un permiso para la ocupación temporal de los espacios de titularidad portuaria, lo que ha permitido ampliar el alcance de los trabajos, garantizar la continuidad de las franjas de protección forestal y facilitar la pernoctación del rebaño.
La actuación ha servido para reducir la carga de combustible vegetal, controlar el crecimiento del sotobosque y mejorar las condiciones de seguridad ante episodios de incendio forestal, además de favorecer la biodiversidad y la gestión sostenible de los espacios naturales.
El jefe del departamento de Sostenibilidad del Port de Tarragona, Rafael López, ha asegurado que "no existen procedimientos humanos que tengan la efectividad y el retorno positivo para el medio ambiente" que ofrece el silvopastoreo.
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