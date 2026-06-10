Controlado un incendio en Mont-roig del Camp (Tarragona) que ha obligado a confinar una urbanización

Los Bombers de la Generalitat han dado por controlado un incendio de vegetación originado este miércoles al mediodía en el término municipal de Mont-roig del Camp (Baix Camp). Durante el suceso se ha obligado a confinar durante cerca de una hora a los vecinos de la urbanización Jardines de Miami, en el barrio de Miami Platja. El fuego ha afectado unas 4,4 hectáreas en total.

Este miércoles a las 12:44 horas los Bombers han recibido el aviso de un incendio de vegetación cerca de la avenida Verge de Montserrat del municipio tarraconense. En un inicio, el cuerpo ha movilizado 15 dotaciones terrestres y un helicóptero bombardero; y Protecció Civil ha confinado la urbanización Jardines de Miami, situada a poca distancia.

Según indican los Bombers, el fuego que dejado de avanzar poco antes de las 15:00 horas. En ese momento, se ha dado por controlado el incendio y se han perimetrado las llamas, que han afectado unos terrenos con vegetación. Según los datos provisionales de los Agents Rurals, el incendio ha afectado una superficie aproximada de 4,4 hectáreas.

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Protecció Civil ha desconfinado a los vecinos de la urbanización, mientras los Bombers siguen con las tareas de extinción. Hasta las 14:00 horas se habín recibido un total de 46 llamadas por este suceso.