ERC Tarragona propone al alcalde Viñuales invertir 14 millones de euros en comprar y rehabilitar vivienda asequible

El grupo municipal de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en Tarragona quiere que el ayuntamiento invierta 14 millones de euros en vivienda de alquiler asequible en la ciudad. Así se lo ha propuesto este miércoles al alcalde Rubén Viñuales (PSC) en una reunión, en la que los republicanos han alertado de "la situación de emergencia habitacional nunca vista". Según ERC, la propuesta permitiría a la ciudad sumar 300 pisos al parque público municipal y dar cabida a 900 personas.

De todos estos pisos, la mitad serían viviendas adquiridas por el Ayuntamiento de Tarragona mediante compra directa, con la inversión de 12 millones de euros. La otra mitad de pisos se incorporarían a la bolsa de alquiler social a través de ayudas a la rehabilitación, con una aportación municipal de 2 millones. La propuesta que ERC ha hecho al gobierno local es que active una operación de crédito de entre 10 y 14 millones de euros destinados exclusivamente a la mencionada inversión.

A la salida de la reunión, el portavoz de los republicanos y cabeza de lista en las elecciones de 2027, Xavier Puig, ha señalado que la inversión es "de máxima ambición y prioridad social". "Con esta apuesta pública centenares de familias accederán a una vivienda, pero miles más verán bajar sus alquileres, ya que el Ayuntamiento condiciona el mercado", ha dicho Puig.

También ha alertado de la situación límite de la vivienda, de la cual Tarragona solo podrá salir "con decisiones útiles y valientes ante una emergencia residencial que no se puede continuar atendiendo con pasividad". ERC quiere que el gobierno local revierta la decisión de no pedir crédito económico este 2026, algo que se convertiría "en una apuesta estratégica y en patrimonio público, cohesión social y oportunidades".

Por su parte, la concejal republicana Maria Roig ha defendido que se trata de una propuesta "viable, proporcionada y responsable" que debe aplicarse "con planificación, liderazgo político y los instrumentos municipales competentes", como el Servei Municipal de l'Habitatge. El partido sostiene que la propuesta parte de un "criterio de responsabilidad financiera y la prioridad social" y que no comprometería el equilibrio de las cuentas municipales.

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De hecho, según datos de la Generalitat hechos públicos el año pasado, la ciudad de Tarragona perderá este 2026 unas 231 viviendas de protección oficial (VPO), que se suman a las 249 que se restaron en 2025. Para revertirlo, el Ayuntamiento de Tarragona ha impulsado acciones como la construcción de la promoción de Les Oliveres, en Campclar, con 192 VPO cuya entrega empezará durante el tercer trimestre de este año.