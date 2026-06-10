Los consejos comarcales del Tarragonès, el Baix y el Alt Camp se unen al Área Metropolitana del Camp de Tarragona

Esta mañana se ha celebrado el acto de firma de un convenio que establece un marco de colaboración entre la Asociación para el Impulso Metropolitano del Camp de Tarragona y los Consejos Comarcales del Tarragonès, el Alt Camp y el Baix Camp, con el objetivo de desplegar dinámicas metropolitanas de forma coordinada e impulsar el desarrollo social, económico y territorial.

En el acto, celebrado en Tarragona, han estado presentes los representantes de las cuatro entidades firmantes: Roc Muñoz (PSC), presidente de la Asociación para el Impulso Metropolitano del Camp de Tarragona; y Joan Martí Pla, Mateu Montserrat y Joan Josep Garcia, presidentes de los consejos comarcales del Tarragonès, el Alt Camp y el Baix Camp, respectivamente, que forman parte de Junts.

Muñoz ha subrayado que “este convenio es una muestra clara de que el Camp de Tarragona avanza hacia una visión compartida de futuro. Solo desde la colaboración entre instituciones, agentes sociales y territoriales seremos capaces de construir un área metropolitana fuerte, cohesionada y competitiva”.

Desde la asociación del Área Metropolitana del Camp de Tarragona (AMT) indican que el acuerdo permite “establecer iniciativas estratégicas que favorezcan la cohesión territorial, la cooperación institucional y el desarrollo de proyectos conjuntos en ámbitos como la movilidad, el urbanismo, la vivienda, la cultura, las infraestructuras verdes y los servicios sociales”, entre otros. Con el acuerdo, los consejos comarcales podrán actuar como agentes activos en el impulso de proyectos metropolitanos, aportando experiencia y conocimiento del territorio.

La representación territorial metropolitana

Los presidentes comarcales han coincidido en destacar que la participación en este proyecto permitirá sumar esfuerzos para construir un Camp de Tarragona más integrado y resiliente, valorando las oportunidades de desarrollo compartidas para las comarcas implicadas. Según Joan Martí Pla, del Tarragonès, “los consejos comarcales somos la voz de los municipios más grandes, pero también de los pequeños, que a partir de hoy también se sentirán representados”.

Mateu Montserrat, del Alt Camp, ha destacado que “la unión de las administraciones y el trabajo en común nos demuestra que somos capaces de sacar adelante iniciativas importantes”, mientras que Joan Josep Garcia, del Consejo Comarcal del Baix Camp, ha añadido que “las tres comarcas debemos avanzar siempre alineadas hacia los mismos objetivos” y ha valorado el “granito de arena” que pueden aportar a la AMT.

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Desde la AMT apuntan que el convenio “consolida la cooperación supramunicipal y favorece la creación de sinergias entre los actores institucionales, económicos y sociales del Camp de Tarragona, avanzando hacia un Área Metropolitana cohesionada y con proyección de futuro”.