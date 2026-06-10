El cine independiente arraiga en el Ebro con la segunda edición del Ametlla Film Fest, del 12 al 14 de junio

El Ametlla Film Fest, un festival especializado en cortometrajes, vuelve este verano a l’Ametlla de Mar (Baix Ebre) del 12 al 14 de junio para reunir a los amantes del cine catalán. Durante tres días, la localidad ebrense se convertirá en un punto de encuentro del talento emergente y contribuirá a descentralizar la cultura cinematográfica, acercando al público piezas breves creadas por directores y directoras de todo el territorio. Además, el certamen ofrecerá propuestas audiovisuales con un marcado trasfondo social, como Un sol radiant, de la directora de Cambrils Mònica Cambra Domínguez, madrina de esta segunda edición.

El eje central del festival será la Sección Oficial a Competición, donde se proyectarán los 20 cortometrajes seleccionados entre más de 300 obras. La programación se estructura en diferentes sesiones temáticas que combinarán ficción, documental y nuevas narrativas, ofreciendo una panorámica actual y fresca del nuevo talento catalán. Como novedad, el Ametlla Film Fest acogerá una sesión especial en colaboración con la Barcelona Cinema School, donde los alumnos presentarán sus proyectos académicos ante el público.

Felip Soriano y Judith Molina, organizadores y directores del festival, aseguran: “Tenemos mucho talento aquí y lo queremos mostrar. El Ametlla Film Fest no es solo una pantalla donde ver cine, es un altavoz para arraigar la cultura en el territorio. Queremos demostrar que desde las Terres de l’Ebre podemos situarnos como un punto de referencia imprescindible dentro del panorama audiovisual catalán”.

Un jurado profesional formado por críticos, directores y profesionales en activo del sector audiovisual catalán será el encargado de escoger las obras ganadoras, mientras que el público asistente podrá votar para decidir el Premio del Público.

Más allá de los cortometrajes, el festival tendrá un espacio dedicado a largometrajes y documentales comprometidos socialmente. Destaca la proyección especial de Un sol radiant, que incluirá un coloquio exclusivo con Mònica Cambra, galardonada con el Premio Talents del D’A Film Festival y a Mejor Largometraje del FIC-CAT. También se proyectarán títulos como el documental Swim for ELA, que destinará el 50% de su recaudación a la lucha contra la ELA, o Sorda, reconocido en los Premios Goya y en los Premios Gaudí.

Por su parte, la directora Mònica Cambra Domínguez, que apadrina la segunda edición del festival, reconoce que es “un honor inmenso apadrinar un festival como este, que nace con la voluntad de descentralizar la cultura y hacer del cine una experiencia viva en todo el territorio. Los festivales de cine son espacios imprescindibles para dar visibilidad a películas diferentes y artesanales”, afirma la directora y madrina del festival, Mònica Cambra Domínguez.

Un altavoz para la descentralización cultural

Como gran novedad de este año, el certamen incorpora piezas dedicadas al mar, a los marineros y a la tradición pesquera de l’Ametlla de Mar. Esta programación incluirá la proyección del cortometraje Mareas Ocultas, así como diversas piezas rodadas en el municipio y sus alrededores con el objetivo de dar visibilidad al talento audiovisual vinculado al paisaje y a la cultura ebrense.

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El Ametlla Film Fest nace con el firme propósito de romper con la concentración cultural de las grandes áreas metropolitanas. El certamen defiende de manera activa que el cine independiente y de calidad debe tener un espacio de referencia en la costa ebrense, dinamizando la economía local a través del turismo cultural y el debate. Por ello, el público no será un simple espectador: el festival organizará mesas redondas y espacios de networking donde cinéfilos, directores y productores podrán compartir impresiones sobre los retos actuales de la industria.