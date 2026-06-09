Pacto de gobernabilidad
Vale Pino (PSC) renuncia a la alcaldía de Torredembarra, que este sábado asumirá Raúl García (ERC)
Será el segundo cambio de manos de esta legislatura, en virtud del pacto entre ERC, PSC y Junts
TORREDEMBARRA | Los municipios de Tarragona ajustan sus proyectos para tener más éxito en la segunda convocatoria del Pla de Barris
El hasta ahora alcalde de Torredembarra (Tarragonès), Vale Pino (PSC), presentó la semana pasada su renuncia al cargo en virtud del pacto de gobierno firmado a principios de la legislatura, en 2023, con su partido, ERC y Junts. El acuerdo de estabilidad marcaba que un año antes de las elecciones municipales de 2027, la alcaldía pasaría a Raúl García, concejal republicano, que agotaría el mandato.
García, que será investido alcalde de la población tarraconense en un pleno convocado este sábado, 13 de junio, ha asumido por ahora el cargo de alcalde accidental. Será el tercer jefe del gobierno local de este mandato, después que Eduard Rovira (ERC) lo fuera durante el primer año.
Tercera alcaldía en cuatro años
Este lunes, Pino presentó oficialmente la renuncia como alcalde de la localidad ante el pleno municipal extraordinario, convocado expresamente para dar cuenta de la dimisión. El mandatario socialista se mantendrá como concejal y asumirá un papel secundario en el gobierno local, ahora comandado por el republicano. Así lo firmaron ambas formaciones tras las últimas elecciones municipales, junto a Junts, para garantizar la gobernabilidad en Torredembarra.
Las tres formaciones políticas suman 13 de los 17 concejales del pleno municipal: ERC, que ganó las elecciones con 6 escaños; PSC con 5; y Junts con 2. En la oposición quedan, con un concejal cada uno, partidos como PP, Vox, Alternativa Torredembarra y la CUP.
En el discurso en este último pleno, Pino destacó la buena relación y el entendimiento que ha habido estos últimos tres años entre los socios de gobierno, y que esto ha sido lo que les ha permitido mantener la hoja de ruta firmada: "Cambia el capitán, pero el rumbo se mantiene", dijo. El hasta ahora alcalde valoró positivamente el impulso de algunos proyectos históricos para Torredembarra, como la piscina cubierta o la reforma del antiguo matadero.
Pino se mostró satisfecho por el pacto a tres partes y defendió que era extrapolable a otras localidades: "Me consta que hay municipios que nos miran con cierta envidia. Torredembarra ha sufrido la inestabilidad política durante muchos años y esto ha tenido consecuencias traumáticas para la población y para los proyectos de desarrollo del municipio".
Camino al 2027
Por su parte, Raúl García había sido hasta ahora el primer teniente de alcalde, y asumirá el cargo de primer edil este próximo sábado. El concejal de ERC ya avanzó que continuaría aplicando el pacto de gobernabilidad: "No habrá grandes cambios". En este último año antes de las elecciones municipales de 2027, García tiene carpetas como la segunda convocatoria del Pla de Barris (EL PERIÓDICO confirmó que la población se volvería a presentar) y los proyectos del Teatre Auditori y del nuevo centro de asistencia primaria.
Tanto Pino como García han sido recientemente confirmados por sus respectivos partidos como cabezas de lista para las próximas municipales. En el caso de los republicanos, García toma el relevo del que fue alcalde torrense entre 2015 y 2024, Eduard Rovira.
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