Reus inaugura una estatua de Antoni Gaudí junto a la iglesia de la Prioral y reivindica el origen del genio universal

El arquitecto Antoni Gaudí ha vuelto a las calles del centro de Reus, y esta vez, de forma permanente. La ciudad ha inaugurado, este martes, una escultura del genial arquitecto, coincidiendo con la llegada del Papa León XIV a Barcelona para bendecir la Sagrada Família. La ubicación escogida es junto a la iglesia de la Prioral, un punto muy frecuentado por reusenses y visitantes de la capital del Baix Camp. El acto se enmarca dentro de la celebración del Any Gaudí y en la voluntad de la ciudad de reivindicarse como origen del arquitecto de fama universal.

El acto de inauguración ha contado con el artista de la pieza, el escultor tarraconense Joan Serramià; la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita; la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó; y la presidenta de la Associació Amics de Gaudí de Reus, Maite Gaudí. Se trata de la segunda escultura del arquitecto que se instala en la ciudad, después de una que recuerda su etapa infantil.

Oficio y simbolismo

La obra completa tiene 1,9 metros de altura y está formada por dos piezas principales: por una parte, la figura de Gaudí, fundida en bronce y de tamaño real. Representa al arquitecto ejerciendo su oficio mientras modela una maqueta del Santuari de Misericòrdia, uno de los proyectos de remodelación que tenía que realizar en Reus pero que no se llevó a cabo. La escultura ha sido impulsada por la Associació Amics de Gaudí de Reus y ha sido diseñada por el escultor Joan Serramià. El trabajo de cantería ha corrido a cargo de Joan Mateu, mientras que la fundición encargada de su realización ha sido Ginfer.

La figura representa a Gaudí junto a un caballete y acompañada por un banco diseñado por él mismo, que formó parte de su taller en la Sagrada Família de Barcelona. Sobre este banco se han colocado algunos de los objetos más característicos asociados al arquitecto: su habitual sombrero, unas avellanas y un rosario, unos elementos que Gaudí acostumbraba a llevarlos en los bolsillos. Para él, las avellanas simbolizaban el sustento físico, mientras que el rosario representaba la dimensión espiritual. Además, la inclusión de las avellanas busca poner en valor uno de los rasgos más identificativos del Camp de Tarragona, a través de un fruto seco profundamente vinculado a su tradición y cultura.

La obra completa, con 1,9 metros de altura. / AYUNTAMIENTO DE REUS

Y, por otra parte, una gran base de piedra, donada por la Junta Constructora de la Sagrada Família, que representa una nube de estilo gaudiniano, inspirada en las formas que ornamentan la fachada del Nacimiento de la Basílica de la capital catalana. La pieza está pensada para que los visitantes puedan subirse y sentarse en ella, en la que también se ha instalado una placa con los mecenas y las instituciones que la han hecho posible.

La segunda estatua de Gaudí en Reus

La figura se encuentra situada en el Fossar Vell, a los pies del campanario de la Prioral de Reus, dedicada a Sant Pere, un lugar especialmente simbólico para el arquitecto. Allí contrajeron matrimonio sus padres, fue bautizado y también encontró inspiración para algunas de sus creaciones. De hecho, las escaleras del campanario sirvieron como referencia directa para las que años más tarde diseñaría en las torres de la Basílica de la Sagrada Família.

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Se trata de la segunda estatua del genio universal en su ciudad natal, después de la que se inauguró en 2002 en el chaflán de las calles de Santa Anna y de la Selva del Camp, fuera del Tomb de Ravals que rodea el centro. Esa figura representa a Gaudí de niño, jugando ante la que fue su casa de la infancia, y se erigió como homenaje al arquitecto. El acto de este martes también ha contado con una recreación histórica con actores vestidos de época.