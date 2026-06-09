Estos son los puntos recomendados en Tarragona para ver el eclipse solar del 12 de agosto

El 12 de agosto de este 2026, el sur de Catalunya vivirá un eclipse solar total que se prevé como un momento histórico y especial debido a la poca frecuencia de este fenómeno. Los ayuntamientos y las administraciones catalanas se preparan para recibir una gran cantidad de visitantes del resto del país, y en el caso del consistorio de Tarragona, ha publicado un mapa con las mejores ubicaciones para seguir el eclipse, teniendo en cuenta criterios para su observación.

En total, las ubicaciones escogidas aseguran un aforo de más de 57.000 personas y garantizan los servicios y la movilidad de los visitantes.

Los puntos, distribuidos por toda la ciudad, garantizan que el público pueda disfrutar del momento del eclipse sin que ningún elemento arquitectónico o natural obstaculice el efecto solar, teniendo en cuenta que el eclipse durará en realidad un minuto a última hora de la tarde, por lo que el sol quedará poco por encima de las montañas del Camp de Tarragona. El Ayuntamiento de Tarragona hace meses que se prepara para el evento y ha organizado varios actos para ese 12 de agosto, bajo el lema 'Será una experiencia total'.

Las mejores ubicaciones

El mapa generado esta semana por parte del consistorio tiene el objetivo de facilitar a los interesados varias zonas de la ciudad donde poder disfrutar del fenómeno y hacerlo lo más próximo de sus casas y sin necesidad de desplazarse, dada la previsión de una importante llegada puntual de visitantes. "Aconsejamos que todo el mundo pueda ver el eclipse desde sus casas, desde su balcón o terrado, con amigos o familiares reduciendo de esta forma la movilidad; aún así, para los que no tengan esta suerte o quieran vivirlo en comunidad, hemos seleccionado estos puntos de la ciudad", explica el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Tarragona, Guillermo García de Castro.

Los seis puntos seleccionados por los expertos cumplen con estos requisitos: espacios amplios para acoger una gran afluencia de público, sin aforos demasiado limitados y con servicios asegurados; con accesos y movilidad asegurados; con buenas condiciones de visibilidad y sin obstáculos visuales y con la protección del medio natural garantizada.

Así, los espacios concretos recomendados para ver el eclipse en Tarragona ciudad son el Parc de l'Anella Mediterrània de Campclar, con un aforo de 10.000 personas; un solar cercano al barrio de Buenos Aires de Bonavista, con un aforo calculado de 15.000 personas; la Marina Port Tarraco, para 20.000 asistentes; el Parc del Francolí, para 1.500 personas; el campo de fútbol de Sant Pere i Sant Pau, como un aforo para 4.000 personas; y finalmente el aparcamiento del campus Sescelades de la URV, preparado para acoger hasta 7.000 personas.

La confección del mapa

El pasado mes de febrero, el Ayuntamiento comenzó a identificar estos emplazamientos. En una primera fase, se realizó una selección aproximada a partir de simulaciones que tienen en cuenta las sombras generadas por la presencia de obstáculos y la posición del sol durante el eclipse. Posteriormente, estos lugares se visitaron en varias ocasiones para realizar mediciones directas sobre el terreno, con el objetivo de determinar con mayor precisión cómo se verá el eclipse y comprobar la existencia de obstáculos como árboles o mobiliario urbano. Después se llevaron a cabo nuevas visitas para delimitar los espacios y concretar, dentro de cada uno de ellos, qué zonas ofrecerán una mejor visibilidad y cuáles quedarán afectadas por los obstáculos.

Según García de Castro, “el Ayuntamiento no solo quiere comunicar los puntos desde los que se podrá disfrutar del eclipse. Nos preocupan especialmente aquellos lugares desde los que no será visible o desde los que se desaconseja su observación”, como ocurre, por ejemplo, en algunas playas del municipio, donde por su ubicación el eclipse no será observable.

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Del mismo modo, durante el fenómeno se recomienda evitar las zonas naturales y boscosas, así como aquellas áreas con fauna protegida, debido al elevado riesgo de aglomeraciones. Estas concentraciones de personas pueden generar problemas de tráfico, deterioro del entorno y dificultades para el acceso de los servicios de emergencia en caso de incendio. Además, se recuerda que debe extremarse la precaución con las posibles restricciones de acceso por riesgo de incendio forestal (Plan Alfa) que puedan estar activas en Catalunya.