El SEM despliega 119 nuevas ambulancias en Tarragona con la puesta en marcha del modelo de transporte sanitario

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) pondrá en marcha este martes el nuevo modelo asistencial y de transporte sanitario en el Camp de Tarragona, acompañado del despliegue de 119 ambulancias. La actuación supone una inversión superior a los 155 millones de euros para los próximos cinco años y permitirá reforzar los recursos disponibles en el territorio, mejorando tanto la cobertura sanitaria como la capacidad de respuesta ante urgencias y emergencias. Con ello, la flota aumenta un 12%, al pasar de 106 a 119 vehículos.

La implantación del nuevo servicio supone "un salto cualitativo muy importante" para la atención sanitaria en la región, incorpora además nuevas tipologías de vehículos y amplía las horas de cobertura asistencial. En el ámbito del transporte sanitario urgente, el servicio alcanzará las 297.840 horas anuales, un 24% más que en el contrato anterior, a las que se suman otras 6.520 horas de refuerzo para hacer frente a picos de actividad o situaciones extraordinarias.

Entre las principales novedades destaca la incorporación de dos nuevas unidades de soporte vital avanzado en Torredembarra y Alcover, operativas las 24 horas del día. Asimismo, se ampliará el horario de varias ambulancias, que pasarán de prestar servicio durante 12 horas a hacerlo durante 16 horas diarias, especialmente en las zonas con mayor demanda asistencial del Alt Camp, el Tarragonès y el entorno de Tarragona y Reus.

Cuatro unidades de refuerzo

Además, se incorporarán ambulancias de refuerzo durante la temporada de verano, un periodo marcado por la máxima actividad turística y asistencial. Estas cuatro unidades adicionales estarán ubicadas en Altafulla, Miami Platja, Roda de Berà y Salou.

La empresa Ivemon Ambulancias Egara será la encargada de gestionar el servicio en el territorio durante esta nueva etapa. Con una inversión cercana a los 2.000 millones de euros en el conjunto de Catalunya, se trata de la mayor licitación pública impulsada por la Generalitat para los próximos cinco años. La entrada en vigor del nuevo contrato supondrá un importante salto cualitativo en recursos, con el objetivo de ampliar la cobertura territorial y mejorar la atención a la ciudadanía en toda la comunidad.

Más ambulancias, mayor cobertura y nuevas funcionalidades

La puesta en marcha del nuevo contrato implicará la renovación completa de la flota catalana de ambulancias: más de 1.600 nuevos vehículos de transporte sanitario urgente y no urgente, cerca de 300 más que en el anterior contrato, se incorporarán de forma progresiva al servicio. Una de las principales novedades es la creación de tres nuevas tipologías de unidades, destinadas a generar sinergias entre el transporte sanitario urgente y el no urgente, mejorando la eficiencia del sistema y la respuesta asistencial. En total, se desplegarán 73 unidades de estas características en toda Catalunya, cinco de ellas en la Región Sanitaria del Camp de Tarragona.

De las 81 unidades de transporte sanitario no urgente previstas para esta región, destacan cinco de nueva tipología. Entre ellas figura una Unidad de Soporte Logístico Sanitario (SLS), diseñada para intervenir en incidentes con múltiples víctimas, grandes emergencias o servicios de larga duración. También se incorporarán dos ambulancias polivalentes con capacidad bariátrica, ubicadas en Reus y Tarragona, que prestarán apoyo en servicios de baja complejidad y en el traslado de pacientes de más de 170 kilos o con necesidades especiales. El nuevo modelo también incluirá dos ambulancias lanzadera 100 % eléctricas para facilitar desplazamientos de corta distancia entre centros hospitalarios.

El nuevo modelo de transporte sanitario del Camp de Tarragona se ha diseñado a partir de criterios técnicos y científicos desarrollados por el SEM junto al Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. La planificación tiene en cuenta la actividad asistencial de los últimos años, los datos demográficos, la dispersión de la población y las características del territorio para optimizar la distribución de los recursos, mejorar los tiempos de respuesta y garantizar una cobertura más equilibrada.

Noticias relacionadas

Además, las nuevas ambulancias incorporarán tecnología avanzada para mejorar el diagnóstico en el lugar de la emergencia, incluyendo ecógrafos, sistemas de análisis de sangre con resultados inmediatos y detectores individuales de monóxido de carbono para los profesionales. Durante el 2025, el SEM gestionó más de 135.500 incidentes en el Camp de Tarragona, de los que más de la mitad requirieron movilizar recursos asistenciales. En toda Catalunya se atendieron cerca de 2,8 millones de alertas sanitarias, con una media diaria de 7.600 avisos y 6.000 incidentes gestionados.