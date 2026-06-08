Un centenar de municipios de Catalunya planean presentarse a la segunda convocatoria del Pla de Barris del Govern

A falta de un mes para que los ayuntamientos de Catalunya puedan postularse, son un centenar de municipios los que planean presentar sus proyectos a la segunda convocatoria del Pla de Barris del Govern, dotada con un presupuesto de 200 millones ampliables hasta 400 si los presupuestos catalanes prosperan tal y como está previsto. Concretamente, 106 municipios han trasladado ya al Departament de Territori de la Generalitat su interés por concurrir a la emblemática subvención catalana para atajar vulnerabilidades en barrios degradados.

Lo confirma a EL PERIÓDICO Carles Martí, comisionado del Pla de Barris: "Calculo que rondaremos las 120 solicitudes aproximadamente". En las primera convocatoria se registraron 83 peticiones. El centenar de municipios se reunirá próximamente con Martí y su equipo para hablar de los aspectos técnicos a tener en cuenta para optar a las ayudas que pusieron en marcha los 'tripartits' que lideraron Maragall y Montilla.

Entre ellos habrá grandes ciudades que ya se presentaron a la primera convocatoria, como Sabadell, Terrassa o El Vendrell, pero también otras nuevas, como Badalona y Sant Adrià de Besòs, que concurrirán conjuntamente, o Granollers, Esplugues de Llobregat y Rubí.

Avances en la primera convocatoria

Mientras la segunda convocatoria avanza, las ciudades seleccionadas en la primera empiezan a cimentar los fundamentos de los proyectos que el Pla de Barris posibilitará. Una de las más avanzadas es Reus, con las obras ya iniciadas de la transformación de la calle Astorga, la intervención más importante en los barrios del sur. Se trata de la primera fase del proyecto, que convertirá la arteria de las urbanizaciones meridionales en un nuevo eje cívico.

En esta zona, con centros escolares, un Centre d'Antenció Primària (CAP) y un pabellón cercano, se aumentará hasta un 90% el espacio para peatones, se plantarán más de 3.000 plantas y árboles y se construirá un carril bici. El proyecto tiene un coste de más de 3,6 millones de euros, de los cuales cerca de 2,2 millones provienen del Pla de Barris. Para la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, el conjunto de proyectos son "una oportunidad para saldar una deuda histórica" con los barrios del sur, y reconoce que, sin la subvención de la Generalitat, estas mejoras se hubiesen "tardado en ejecutar".

En Santa Coloma de Gramenet, los avances más destacados tienen que ver con la necesaria rehabilitación habitacional en los barrios del sur (Fondo, Raval, Santa Rosa, Safaretjos y una parte de Can Mariner), que presentan déficits significativos en materia de vivienda y son precisamente en los que se vuelca el proyecto seleccionado en el Pla de Barris. El Ayuntamiento liderado por Mireia González ya ha empezado a trabajar en el programa de intervenciones integrales en comunidades de vecinos vulnerables, que ya prepara la firma de los convenios de rehabilitación con las primeras comunidades afectadas. Para verano llegarán las convocatorias de subvenciones para mejoras de conservación, eficiencia energética y conservación de edificios. Será la Oficina del Pla de Barris la encargada de acompañar a las comunidades en estos trámites, y lo hará a partir del primer trimestre de 2027, cuando se prevé entre en servicio.

Edificios deteriorados en el barrio del Fondo de Santa Coloma de Gramenet / ELISENDA PONS / EPC

"Con el Pla de Barris no ponemos parches, ponemos 25 millones sobre la mesa para rehabilitar viviendas, reformar calles, mejorar escuelas y crear oportunidades económicas, todo a la vez y en los mismos barrios", detalla la alcaldesa González, que recuerda que las medidas forman parte del Plan de Inversiones 2025-2030, "nuestra apuesta más ambiciosa en décadas para poner Santa Coloma en el lugar que le corresponde".

El calendario colomense está bastante delimitado. En los próximos meses empezarán las obras, ahora en proceso de licitación, de la mejora de la plaza del Espai Cívic del Raval y del traslado del centro cívico al Centre Esportiu Raval. Las mejoras de eficiencia energética de las viviendas dotacionales del Eix Monturiol se licitarán este mes de septiembre. En fase de estudio previo se encuentran la renaturalización y mejora de la plaza del Rellotge, la plaza de Xavier Valls, el Parc dels Pins, la calle Torres i Bages y la calle Monturiol. Durante los cursos 2027, 2028 y 2029 se prevé que se desarrollen las obras de mejora de los equipamientos educativos y comunitarios, que incluyen la transformación del Centre Comunitari Els Pins como espacio tecnológico comunitario.

Tarragona, Mataró y Calafell

En Tarragona también se consiguió la subvención, en este caso para proyectos sociales, culturales y urbanísticos en la Part Baixa. En total, 34 acciones valoradas en 25 millones que el alcalde Rubén Viñuales espera que propicien una “transformación integral del barrio, conservando la esencia de una de las zonas con más carácter de la ciudad”, y que el plan “irradie a toda la ciudad”. En este sentido, la ciudad ya tiene constituido un comité de evaluación y seguimiento, con representantes de las distintas administraciones y que velará por el cumplimiento del Pla de Barris.

En Mataró ya se ha constituido también el correspondiente comité de evaluación del Pla de Barris, el órgano encargado de monitorear el desarrollo del proyecto, y el consistorio ya está contratando a al personal técnico que trabajará en la Oficina del Pla de Barris. El concurso de ideas para el proyecto del futuro equipamiento de innovación social y cultural llamado Espai Vida está a punto de publicarse. Sin embargo, son las obras de la nueva rotonda del Camí del Mig, a la altura de la calle Francesc Layret, las primeras mejoras palpables fruto de la subvención catalana.

Obras en la rotonda del Camí del Mig a la altura de la calle Francesc Layret, en Mataró / AJUNTAMENT DE MATARÓ

En la capital del Maresme, el proyecto seleccionado atañe al barrio de Cerdanyola, uno de los que presenta menores índices de renta de la ciudad, y que esta semana ha vuelto a estar en los focos mediáticos debido a los altercados que se produjeron el pasado martes.

Preguntado sobre cómo pueden los proyectos del Pla de Barris ayudar a blindar la cohesión social en la zona, el alcalde de Mataró, David Bote, ofrece una imagen reveladora: "Cuando esta semana he visto los furgones de Mossos d'Esquadra en el punto central del barrio, pienso que justamente esa zona tendrá unos usos y aspectos radicalmente diferentes en 10 años, allí habrá un espacio central para la ciudad", expresa Bote, en referencia al antes mencionado Espai Vida. "De lo que se trata es de regenerar el barrio, de aportar valor y riqueza al máximo", sostiene el edil socialista.

Calafell fue la única ciudad del Penedès en recibir el Pla de Barris 2025, con una subvención de 12,3 millones de euros para un proyecto en el barrio de Cal Bolavà, valorado en un total de 20,5 millones. El alcalde Ramon Ferré señala que se han hecho ajustes en la planificación temporal de las obras para garantizar la ayuda económica. El barrio tiene una baja renta per cápita y un elevado índice de inmigración. Las intervenciones, que prevén mejoras urbanísticas, más zonas verdes y refugios climáticos, permitirán actuaciones a nivel sociocultural, programas de intervención y ayudas a colectivos vulnerables para trabajar la diversidad.