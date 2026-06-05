EL PERIÓDICO, premio Petxina Km 0 del Col·legi de Periodistes de Catalunya por la reapertura de la cabecera en Tarragona

La demarcación de Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya ha decidido que el premio Petxina Km 0 de este 2026 recaerá en EL PERIÓDICO. El anuncio se ha hecho público este viernes y se hará efectivo el próximo jueves en un acto en el Teatret del Serrallo de Tarragona, durante la celebración de la Festa de les Petxines de la Informació, los reconocimientos territoriales del colegio.

La junta de la demarcación tarraconense entrega el premio a este medio por la reapertura de la corresponsalía en Tarragona, justo ahora hace dos años. El Col·legi de Periodistes destaca "la voluntad de reconocer una apuesta que refuerza la presencia informativa en el territorio y garantiza una cobertura periodística de proximidad", con una cabecera dedicada específicamente a seguir la actualidad del Camp de Tarragona.

El colegio valora también que la apuesta de EL PERIÓDICO sigue la línea de otros medios de abasto nacional que proporcionan "una presencia estable en el territorio", lo que contribuye "a dar visibilidad a la realidad del Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre desde una mirada más próxima".

La Petxina Km 0 es uno de los galardones de la demarcación territorial del Col·legi de Periodistes y reconoce y pone en valor proyectos periodísticos que destacan por su calidad, compromiso con el territorio y las buenas prácticas profesionales. En un cambio respecto a las anteriores ediciones de les Petxines, esta vez ha sido la junta directiva del Col·legi en Tarragona la que ha concedido el reconocimiento, ya que anteriormente se entregaba por votación entre los miembros colegiados.

Otro de los premios que se entregarán en las Petxines la semana que viene es el de la Petxina Daurada 2026, que recae en esta edición al periodista Josep Maria Arias, en reconocimiento "a una trayectoria profesional extensa y comprometida con el periodismo y la comunicación en el Camp de Tarragona". El colegio ha destacado especialmente sus aportaciones en el campo de la comunicación corporativa e institucional, así como su paso por varios medios de comunicación territoriales, como el Nou Diari y la Cadena SER.

La fiesta de los periodistas tarraconenses

Los premios se entregarán el jueves 11 de junio durante la Festa de les Petxines de la Informació, en un acto que empezará a las 20:00 horas en el Teatret del Serrallo de Tarragona. En la que será ya su edición número 34, la celebración quiere ser un acto anual de encuentro de los y las periodistas del Camp de Tarragona, de reconocimiento del periodismo y de la profesionalidad de los medios.

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En este sentido, también se entregarán los premios Petxina Oberta a las fuentes que mejor responden a las peticiones de los profesionales de la comunicación y la Petxina Tancada, como un toque de atención a aquellas fuentes que ponen obstáculos al trabajo de los periodistas. La gala, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Tarragona y del Port de Tarragona, será conducida por las periodistas Laia Díaz y Laia Poblado.