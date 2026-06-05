Paneque inaugura el parque eólico Les Colladetes (Tarragona), que sustituye 54 aerogeneradores por 6 más potentes

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat de Catalunya, Sílvia Paneque, ha defendido que la renovación de los parques eólicos demuestra que la implantación de las renovables es "absolutamente compatible" con el respeto a los paisajes, durante la inauguración del parque eólico Les Colladetes, en El Perelló (Baix Ebre), donde se han sustituido los 54 aerogeneradores originales por solo 6 de mayor capacidad de producción.

Este es el primer parque en Catalunya que se somete a una repotenciación donde, aparte de reducir el impacto territorial, se aumenta la producción un 79%, pasando de 74 a 133 GWh anuales, informa la Generalitat este viernes en un comunicado. En este sentido, Paneque ha asegurado que, siguiendo este ejemplo, durante la próxima década se podrán reducir en un 68% los aerogeneradores actuales gracias a la repotenciación y, al mismo tiempo, aumentar un 31% la producción de energía.

Los nuevos aerogeneradores, mucho más potentes y eficientes, permiten captar vientos a mayor altura y con mayor regularidad, lo que incrementa las horas de funcionamiento y la producción eléctrica con menos unidades instaladas. Este cambio tecnológico comporta también una mayor separación entre molinos y una reducción del impacto acústico y sobre el entorno inmediato.

"Queremos una energía que sirva al conjunto de Catalunya y que, además, genere actividad económica, empleo cualificado, oportunidades para las empresas locales y retorno al territorio", ha añadido Paneque. Catalunya cuenta actualmente con 1.418 MW de potencia eólica instalada, repartidos en 52 parques que suman unos 850 aerogeneradores y generan alrededor de 2.800 GWh anuales, aproximadamente el 5% de la demanda eléctrica.

Renovación de los parques

El Govern ha elaborado el informe 'Renovació de parcs eòlics', que analiza la situación y planifica el escenario de transformación del sector, y que se aprobará durante el próximo Consell Executiu del próximo martes. El informe concluye que 46 de los 52 parques eólicos existentes llegarán al final de su vida útil durante la próxima década, lo que obliga a abordar su renovación de forma ordenada, no solo para mantener la producción actual, sino para aumentarla y contribuir a los objetivos energéticos fijados para 2030 y 2050.

La repotenciación permitirá avanzar "hacia un modelo mucho más eficiente", ya que según las estimaciones recogidas en el informe, podría pasarse de 756 aerogeneradores a sólo 240, es decir, eliminar 516 molinos, con una reducción del 68%.

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La iniciativa, además, prevé la creación de un grupo de trabajo de renovaciones de parques, liderado por la Direcció General d'Energia, y una mesa de seguimiento con participación del Govern, el sector y los promotores, para agilizar la tramitación, identificar obstáculos y realizar seguimiento de los proyectos en curso. "Necesitamos seguir trabajando en este camino. Necesitamos proyectos como este para ser más sostenibles, con más soberanía y, además, que nos permite estar más preparados para los grandes retos que tenemos delante", ha asegurado la consellera.