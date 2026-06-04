Tarragona agota en septiembre el contrato de los patinetes eléctricos y estudia si prorrogarlo o cambiar de empresa

Este septiembre se cumplirán tres años desde que Tier Mobility tiene la exclusiva de los patinetes y las bicicletas eléctricas en el municipio de Tarragona, por el contrato que el ayuntamiento le entregó tras un concurso. Esa es también la fecha de finalización del compromiso, aunque se contempla la opción de alargar un año más el servicio. Ahora, según ha avanzado el Diari Més y ha confirmado EL PERIÓDICO de fuentes municipales, el consistorio está estudiando qué hacer.

Tier Mobility ya ha manifestado al Ayuntamiento de Tarragona el interés por continuar al frente del servicio de vehículos de movilidad personal (VMP) de la ciudad, que inicialmente constaba solo de patinetes y que, más tarde, incorporó las bicicletas eléctricas. La empresa, que ganó en 2023 un concurso para explotar el servicio durante tres años y que finaliza en tres meses, ha puesto en funcionamiento hasta 600 patinetes y 300 bicicletas en Tarragona.

Ahora, en el ayuntamiento se están realizando los informes del servicio de tres años que servirán a la regiduría de Movilidad, encabezada por Sonia Orts (PSC), para tomar una decisión: si prorrogar el contrato hasta septiembre de 2027 o finalizar la relación con Tier Mobility, lo que obligaría a convocar otro concurso para los próximos años, si el consistorio quiere mantener el servicio.

Uno de los partidos municipales que se ha posicionado en este tema es En Comú Podem, socio habitual del gobierno de Viñuales. En un comunicado, aseguran que el servicio de VMP "no ha cumplido con los objetivos de movilidad urbana" ni ha "conseguido consolidarse como una alternativa real" para los vecinos. El partido critica que hay barrios de Ponent y del norte de Tarragona que quedan "fuera de cobertura efectiva". Por esto, En Comú Podem ha avisado que se opondrá a la prórroga de un año del contrato cuando el tema llegue al próximo pleno municipal.

Desorden y más control

El contrato con Tier llegó en 2023 después de un concurso que quería poner orden al caos que se había generado los años anteriores con la multiplicación de las empresas de VMP en la ciudad. Llegaron a operar hasta cinco empresas de forma simultánea: Tier fue precisamente una de las primeras en tener la autorización municipal, a principios de 2019, junto a Wind. También lo hicieron Flash y, más tarde, Bird y Reby, en una época en la que el consistorio daba carta blanca a las empresas para que se instalaran en la ciudad.

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En ese momento el uso de los VMP estaba al orden del día y el servicio llegó a causar algunos problemas hasta que se impuso el orden: incluso en 2021 una mujer falleció tras un accidente causado por un patinete en la calle Apodaca. A día de hoy, el servicio se ha ordenado y ofrece varios puntos de aparcamiento. Precisamente, a finales del pasado mes de mayo, la Guàrdia Urbana de Tarragona y el Servei Català de Trànsit desplegaron una campaña específica de control de bicicletas, motocicletas y patinetes eléctricos en la ciudad, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad.