El Sindicato de Trabajadores rechaza los despidos anunciados por Dow: “En Tarragona no sobra nadie”

El Sindicato de Trabajadores (STR) ha rechazado los despidos anunciados por Dow, que afectarán a 138 personas de las 732 que trabajan en sus plantas de todo el Estado. El presidente del comité de empresa de Dow Sur, David Navarro, ha denunciado que la multinacional no les ha presentado, de momento, ninguna memoria que justifique la reducción de la plantilla y ha dicho que todavía no saben cuántos empleados se verán afectados en los centros tarraconenses, donde trabajan 687 trabajadores del total de la plantilla de la química en España. Navarro ha exigido más transparencia y ha explicado que, por ahora, no hay calendario de inicio de las negociaciones. “Aquí no sobra nadie, decimos cero despidos, las plantas funcionan”, ha subrayado.

Navarro ha recordado que la compañía les anunció una reestructuración de la plantilla en enero, que afectaba a 4.500 personas, sin concretar la incidencia en las plantas de Dow Tarragona (Sud) y Dow Tarragona (Nord), ubicadas en los términos municipales de La Canonja y La Pobla de Mafumet (Tarragonès), respectivamente. “Ayer nos reunieron a los comités y nos dijeron que afectaba a 138 personas, 138 familias en España”, ha dicho. “Es un 19% de la plantilla del país y es una medida muy dura”, ha denunciado.

Por el momento, desconocen la cantidad de trabajadores afectados en las plantas tarraconenses. “Sabemos que será mayoritariamente en Tarragona, porque trabajan unas 687 personas; somos el grueso de los trabajadores de Dow en España”, ha lamentado el también presidente de la sección sindical STR Dow Sur. “Ahora, lo único que pensamos es en reducir este número, que nos parece desproporcionado, y en que la empresa nos explique de dónde sale esta cifra”, ha manifestado. Los sindicalistas tienen previsto reunirse con todas las administraciones y cargos políticos para reducir el número de despidos anunciados.

El sindicato de trabajadores de Dow Chemical Company en Tarragona se opone al despido de 138 personas en España y pida más transparencia. / ACN

Por ahora, no hay calendario para sentarse a negociar con la química. “Están preparando la documentación para presentarla y cuando llegue el momento nos han dicho que ya nos convocarán”, ha comentado. Tampoco saben cuándo se harán efectivos los despidos. “Seguimos trabajando igual y no nos han presentado esta reorganización, no hemos leído nada de lo que piensan reorganizar ni cómo hacerlo”, ha subrayado. “Lo tengo claro, cero, aquí no sobra nadie, ningún trabajador; las plantas funcionan, funciona la seguridad, aquí todo el mundo cumple, la gente de Tarragona es gente comprometida”, ha afirmado.

“Optimización de los procesos y ajuste de costes”

En un comunicado enviado solo a determinados medios de comunicación, Dow ha indicado que en enero de 2026 puso en marcha “Transform to Outperform”. Según la compañía, se trata de una iniciativa a escala global para impulsar el crecimiento y la productividad, con el objetivo es alcanzar “un incremento de al menos 2.000 millones de dólares” a corto plazo. “Parte de esta mejora se prevé que provenga de ganancias en productividad, con una organización más ágil y con menos niveles de gestión, procesos más estandarizados y progresivamente automatizados, mejoras en producción y cadena de suministro, así como una reducción del gasto externo”, ha explicado.

Por todo ello, Dow prevé una reducción global de la plantilla de aproximadamente 4.500 puestos de trabajo. De estos, estiman que 138 empleos podrían verse afectados en España, según indican en el comunicado. El director de Dow Tarragona, Ignasi Cañagueral, ha afirmado que son “conscientes de que este proceso genera incertidumbre entre las personas de la organización”. “Nuestro compromiso es actuar con respeto, comunicar con transparencia y aportar la máxima claridad lo antes posible”, ha añadido. Por su parte, el director general de Dow en España, Antonio Logroño, ha asegurado que con la iniciativa “Transform to Outperform” están “adoptando medidas decididas para reforzar la competitividad global de Dow”.

Noticias relacionadas

Tarragona En Comú Podem ha rechazado los 138 despidos anunciados por Dow en una rueda de prensa este jueves, y ha advertido de que pueden tener un impacto “directo y muy grave” en el Camp de Tarragona. La formación critica que una empresa que ha crecido y obtenido beneficios gracias al esfuerzo de generaciones de trabajadores recurra ahora a recortes de plantilla, recuerda la aportación histórica de Tarragona a la industria química y exigen a Dow abrir un “diálogo real” con sindicatos y administraciones para buscar alternativas que eviten o minimicen los despidos.