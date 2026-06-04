Tres detenidos y desmantelada una plantación de 4.000 plantas de marihuana en La Febró (Tarragona)

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Reus desmantelaron este pasado miércoles un cultivo de marihuana en el municipio de La Febró (Baix Camp), con la detención de tres hombres. Los tres individuos, de 18, 32 y 35 años, están acusados de presuntos delitos de tráfico de drogas y pertenencia a un grupo criminal.

El operativo se llevó a cabo a primera hora después de confirmar la existencia de una posible plantación exterior de marihuana en varios bancales de una finca, ubicada en una zona boscosa de difícil acceso. Los agentes accedieron a través de un sendero hasta una parcela donde localizaron 3.982 plantas de marihuana de más de un metro de altura. También descubrieron un sistema de riego conectado a una balsa impermeabilizada, excavada a ras de suelo, que abastecía de agua a la plantación. En concreto, el cultivo se distribuía en un total de treinta invernaderos construidos de forma artesanal con cañas, plásticos y cuerdas, según informa la policía catalana en un comunicado.

A pocos metros de distancia, los Mossos observaron un campamento formado por varias tiendas de campaña utilizadas para pernoctar. En el lugar hallaron alimentos y bebidas, mochilas, ropa, bolsas de basura y diversos productos fitosanitarios destinados a la protección y el crecimiento de los cultivos. Aunque intentaron huir rápidamente al detectar la presencia policial, los tres hombres que se encargaban del cuidado y la vigilancia de la plantación fueron interceptados y detenidos.

Tras obtener la correspondiente autorización judicial, los agentes procedieron al desmantelamiento del campamento y de toda la infraestructura de riego utilizada para el cultivo.

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Los Mossos mantienen abiertas las investigaciones en torno a la localización de esta plantación exterior de marihuana y continuarán realizando labores de búsqueda para detectar nuevos cultivos o posibles plantaciones antiguas que hayan podido ser reactivadas de forma ilegal en la zona. Está previsto que los tres detenidos pasen en las próximas horas a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Reus.