Sucesos
Denunciado por dos excesos de velocidad en menos de una hora en la A-7 en Miami Platja (Tarragona)
Tras no poder pararle en la primera ocasión, los Mossos lo interceptaron en la segunda y le informaron de la doble denuncia
Los Mossos d'Esquadra han denunciado a un conductor por exceso de velocidad en dos ocasiones, en menos de una hora y en la misma ubicación. Los hechos tuvieron lugar este pasado lunes por la mañana en la A-7, a la altura de la urbanización de Miami Platja, en el término municipal de Mont-roig del Camp (Baix Camp).
La primera detección de exceso de velocidad fue en el punto kilométrico 1.136 de la autovía, concretamente a las 08:54 horas de la mañana, cuando el vehículo pasó a 173 kilómetros por hora ante el control de velocidad en un tramo donde la velocidad máxima permitida es de 120 km/h. En ese momento, explica el cuerpo policial catalán, no pudieron detener al conductor por las condiciones del tráfico en la vía.
Sin embargo, menos de una hora después tuvieron una segunda oportunidad, cuando el conductor, con el mismo vehículo, pasó más rápido todavía, a 185 km/h, por el mismo tramo. El turismo fue detectado a las 09:47 horas, y esta vez sí, los Mossos d'Esquadra lo pararon y le informaron de que había sido denunciado por dos infracciones de velocidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hacienda advirtió a la jueza en febrero del escaso patrimonio del presunto testaferro de Zapatero frente al alto número de empresas que controla
- Las cinco carreras con nota de corte de 5 y alta empleabilidad
- Álvaro, ingeniero de software español que trabaja en Estados Unidos: 'Gano 9.160 euros al mes que después de impuestos se quedan en 7.520 euros
- España y Alemania lideran la oposición al plan europeo de prohibir los equipos de la china Huawei
- La fábrica de Seat en Martorell inicia hoy la producción en serie del Cupra Raval y el Volkswagen ID. Polo
- 120.000 niños se quedarán solos en casa este verano: 'Mis hijos pasarán las vacaciones entre cuatro paredes y pegados a una pantalla para entretenerse
- Jonathan Andic tardó 4:34 minutos en hacer la primera llamada tras la caída de Isak y fue a la pareja de su padre
- Hasta 50 litros por metro cuadrado: quedan horas para las lluvias intensas en Catalunya