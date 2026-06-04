Denunciado por dos excesos de velocidad en menos de una hora en la A-7 en Miami Platja (Tarragona)

Los Mossos d'Esquadra han denunciado a un conductor por exceso de velocidad en dos ocasiones, en menos de una hora y en la misma ubicación. Los hechos tuvieron lugar este pasado lunes por la mañana en la A-7, a la altura de la urbanización de Miami Platja, en el término municipal de Mont-roig del Camp (Baix Camp).

La primera detección de exceso de velocidad fue en el punto kilométrico 1.136 de la autovía, concretamente a las 08:54 horas de la mañana, cuando el vehículo pasó a 173 kilómetros por hora ante el control de velocidad en un tramo donde la velocidad máxima permitida es de 120 km/h. En ese momento, explica el cuerpo policial catalán, no pudieron detener al conductor por las condiciones del tráfico en la vía.

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Sin embargo, menos de una hora después tuvieron una segunda oportunidad, cuando el conductor, con el mismo vehículo, pasó más rápido todavía, a 185 km/h, por el mismo tramo. El turismo fue detectado a las 09:47 horas, y esta vez sí, los Mossos d'Esquadra lo pararon y le informaron de que había sido denunciado por dos infracciones de velocidad.