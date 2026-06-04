Religión
Un báculo para León XIV: un artista de Tarragona talla una férula papal inspirada en la obra de Gaudí
La vara será entregada al Pontífice durante la misa del 10 de junio en la Sagrada Família
El báculo tiene un coste ronda los 3.700 euros, financiados con aportaciones de particulares de Riudoms, Reus y Tarragona
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El joyero y escultor tarraconense Joan Serramià ultima en su taller de Reus un báculo papal inspirado en Antoni Gaudí y su gran obra, la Sagrada Família, que el Papa León XIV recibirá como regalo el próximo miércoles, 10 de junio, durante su visita a Barcelona.
Serramià, que es descendiente de la familia Gaudí, asegura que está creando de manera desinteresada este báculo, cuyo coste ronda los 3.700 euros, financiados con pequeñas aportaciones de particulares de Riudoms, Reus y Tarragona y de personas vinculadas a la Sagrada Família. "Queríamos que fuera una obra hecha entre mucha gente, por eso descartamos que una sola persona asumiera todo el coste", señala Serramià (Tarragona, 1963) en una entrevista con la agencia EFE.
Misa en la Sagrada Família
El artista llevará el báculo al Palacio Episcopal de Barcelona, donde será entregado a León XIV el miércoles, 10 de junio, día que el pontífice oficiará una misa en la Sagrada Familia por el centenario de la muerte de Gaudí.
Desconoce quién será el encargado de entregar la pieza al papa, ni si éste lo utilizará durante su visita a Barcelona. "No sabremos si la lleva hasta que lo veamos aparecer. Hay mucha gente ilusionada pendiente de ese detalle, pero, tanto si la utiliza como si no, que el santo padre la reciba ya es un honor enorme", cuenta.
La iniciativa de crear el báculo nació a principios de año a propuesta de Xavier Fortuny, vecino de Riudoms (Tarragona) y conocedor de la figura de Gaudí. Serramià aceptó el encargo pese a estar inmerso en otro proyecto de gran envergadura: una escultura dedicada al arquitecto que se instalará en Reus. "Cuando me lo propusieron pensé que sería un sueño. Hacer una férula para el santo padre es lo máximo a lo que puede aspirar un escultor a nivel espiritual", afirma.
Inspirado en el universo gaudiniano
El báculo reúne numerosos elementos inspirados en el universo creativo de Gaudí. El cuerpo principal está elaborado con maderas procedentes de los cinco continentes, como símbolo de la universalidad de la Iglesia y de la proyección internacional de la obra del arquitecto. En la parte superior destaca una cruz gaudiniana visible desde los cuatro lados, concebida como el núcleo simbólico de la pieza e inspirada en las que hay en la Torre Bellesguard, el Park Güell o la propia Sagrada Família.
La cruz está realizada con un material sintético ligero y resistente, y se sostiene sobre una estructura de plata inspirada en las formas de nubes y ángeles de la Fachada del Nacimiento de la Sagrada Família. El báculo incorpora además cuatro piedras procedentes del Mas de la Calderera de Riudoms, lugar vinculado a la biografía de Gaudí y donde algunos creen que pudo haber nacido en 1852.
"Un privilegio y un sueño"
En la base figura una tortuga terrestre inspirada en las que decoran la Fachada del Nacimiento, uno de los primeros elementos del templo diseñados por el arquitecto. "Abajo está lo primero que hizo Gaudí en la Sagrada Família, y arriba, lo último. Hay una conexión simbólica entre ambos extremos", detalla Serramià.
Para el escultor, que una obra salida de su taller pueda llegar a manos del papa supone un hito difícil de igualar. "Es un privilegio y un sueño. Nunca imaginé que una pieza creada aquí pudiera llegar tan lejos", señala. "Si el papa decide utilizarla, sería la primera vez que un pontífice llevaría una férula coronada por una cruz gaudiniana. Sería algo muy potente", concluye Serramià.
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