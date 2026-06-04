Equipamientos públicos
Adjudicadas por cerca de 600.000 euros las obras del nuevo depósito de vehículos de Tarragona
El equipamiento se situará en una finca municipal del Camí Vell de Salou
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El futuro depósito municipal de vehículos de Tarragona se situará en la carretera de Salou y tendrá un coste de 478.871,15 euros, más IVA. La semana pasada el Ayuntamiento de Tarragona adjudicó las obras, que tienen una duración prevista de poco más de 4 meses.
El nuevo depósito ocupará una parcela municipal de 7.881 metros cuadrados situada en el Camí Vell de Salou, junto a la autovía que va a este municipio, y será de titularidad municipal. Según ha revelado el consistorio en un comunicado, las instalaciones contarán con zonas pavimentadas para el estacionamiento y maniobra de vehículos retirados y una valla perimetral.
Además, el proyecto incorporará sistemas modernos de control de acceso, lector de matrículas, videovigilancia, iluminación LED y una oficina de atención al público equipada para el desarrollo de las tareas administrativas y operativas del servicio. Este será el segundo depósito municipal de vehículos, después del que ya existe entre el paseo Torroja y la carretera del cementerio.
La empresa encargada de las obras será Opera Catalonia, SLU, por un importe total de 579.434,09 euros, IVA incluido. Una vez finalicen los trámites administrativos correspondientes, está previsto que las obras tengan una duración de 17 semanas.
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