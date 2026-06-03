La red de sensores químicos y el sistema ES-Alert se integran en el PLASEQTA de Tarragona

La Comisión de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, reunida el pasado jueves 28 de mayo, ha revisado el Plan Especial de Emergencias Exteriores del Sector Químico de Tarragona (PLASEQTA). Los planes especiales se revisan periódicamente para actualizar la información del análisis de riesgos, los procedimientos operativos e incorporar diversas novedades. Es el caso de este plan, cuya revisión será aprobada definitivamente por el Govern de la Generalitat próximamente.

Una de las principales novedades es la incorporación a la operativa del plan de la red de sensores químicos y del sistema de alertas a teléfonos móviles ES-Alert. Por un lado, Protecció Civil de la Generalitat ha puesto en funcionamiento operativo la red de sensores químicos prevista en el proyecto de implantación del PLASEQTA, que fue instalada en 2024 y ha sido configurada a lo largo de 2025 y durante los últimos meses. En estos momentos ya están operativos 432 dispositivos instalados en los polígonos Nord y Sud de Tarragona, el Port de Tarragona. Concretamente en los municipios de Constantí, El Morell, Els Pallaresos, Perafort, La Pobla de Mafumet, Tarragona, Vila-seca, La Canonja y Reus.

Los sensores químicos están ubicados entre los polígonos químicos y los núcleos urbanos para poder detectar fugas tóxicas que puedan afectar gravemente a la población. Los sensores detectan diversas sustancias tóxicas que pueden provocar accidentes con nubes tóxicas que afecten al exterior de las empresas Seveso, de acuerdo con la Dirección General de Industria - Seguridad Industrial. Las sustancias son: óxido de etileno (95 sensores instalados), sulfuro de hidrógeno (91), dióxido de azufre (105), cloro (91) y amoníaco (50 sensores).

Las alertas móviles ES-Alert

Por otra parte, destaca la integración dentro de la operativa de las alertas de protección civil a teléfonos móviles (ES-Alert). Esta herramienta, propiedad del Gobierno central y utilizada por la Dirección General de Protección Civil desde 2022, permite enviar avisos a la población a través de las antenas de telefonía móvil para alertar de riesgos inminentes y proporcionar instrucciones precisas de autoprotección. En la revisión del PLASEQTA se establecen los criterios de uso de la herramienta, que se activa desde el Centro de Coordinación Operativa de Catalunya (CECAT). Este sistema de alertas geolocalizadas complementa otros mecanismos del plan, como la red de 121 sirenas de riesgo químico operativas en Catalunya o los avisos de los municipios a los elementos especialmente vulnerables previstos en sus planes municipales de protección civil.

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La revisión del PLASEQTA también incorpora modificaciones como la actualización de los datos de población total que se encuentra en las zonas de intervención y en las zonas de alerta en caso de accidente, así como de los elementos vulnerables incluidos en dichas zonas de afectación. También se ha actualizado la cartografía con los nuevos perímetros de las instalaciones de las empresas y los documentos de análisis de riesgos correspondientes. De este modo, se mejoran los protocolos de actuación en caso de emergencia.