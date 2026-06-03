Riesgo químico
La red de sensores químicos y el sistema ES-Alert se integran en el PLASEQTA de Tarragona
La revisión del plan de emergencias incorpora 432 sensores y establece los criterios de uso de las alertas geolocalizadas a móviles
La Comisión de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, reunida el pasado jueves 28 de mayo, ha revisado el Plan Especial de Emergencias Exteriores del Sector Químico de Tarragona (PLASEQTA). Los planes especiales se revisan periódicamente para actualizar la información del análisis de riesgos, los procedimientos operativos e incorporar diversas novedades. Es el caso de este plan, cuya revisión será aprobada definitivamente por el Govern de la Generalitat próximamente.
Una de las principales novedades es la incorporación a la operativa del plan de la red de sensores químicos y del sistema de alertas a teléfonos móviles ES-Alert. Por un lado, Protecció Civil de la Generalitat ha puesto en funcionamiento operativo la red de sensores químicos prevista en el proyecto de implantación del PLASEQTA, que fue instalada en 2024 y ha sido configurada a lo largo de 2025 y durante los últimos meses. En estos momentos ya están operativos 432 dispositivos instalados en los polígonos Nord y Sud de Tarragona, el Port de Tarragona. Concretamente en los municipios de Constantí, El Morell, Els Pallaresos, Perafort, La Pobla de Mafumet, Tarragona, Vila-seca, La Canonja y Reus.
Los sensores químicos están ubicados entre los polígonos químicos y los núcleos urbanos para poder detectar fugas tóxicas que puedan afectar gravemente a la población. Los sensores detectan diversas sustancias tóxicas que pueden provocar accidentes con nubes tóxicas que afecten al exterior de las empresas Seveso, de acuerdo con la Dirección General de Industria - Seguridad Industrial. Las sustancias son: óxido de etileno (95 sensores instalados), sulfuro de hidrógeno (91), dióxido de azufre (105), cloro (91) y amoníaco (50 sensores).
Las alertas móviles ES-Alert
Por otra parte, destaca la integración dentro de la operativa de las alertas de protección civil a teléfonos móviles (ES-Alert). Esta herramienta, propiedad del Gobierno central y utilizada por la Dirección General de Protección Civil desde 2022, permite enviar avisos a la población a través de las antenas de telefonía móvil para alertar de riesgos inminentes y proporcionar instrucciones precisas de autoprotección. En la revisión del PLASEQTA se establecen los criterios de uso de la herramienta, que se activa desde el Centro de Coordinación Operativa de Catalunya (CECAT). Este sistema de alertas geolocalizadas complementa otros mecanismos del plan, como la red de 121 sirenas de riesgo químico operativas en Catalunya o los avisos de los municipios a los elementos especialmente vulnerables previstos en sus planes municipales de protección civil.
La revisión del PLASEQTA también incorpora modificaciones como la actualización de los datos de población total que se encuentra en las zonas de intervención y en las zonas de alerta en caso de accidente, así como de los elementos vulnerables incluidos en dichas zonas de afectación. También se ha actualizado la cartografía con los nuevos perímetros de las instalaciones de las empresas y los documentos de análisis de riesgos correspondientes. De este modo, se mejoran los protocolos de actuación en caso de emergencia.
- Hacienda advirtió a la jueza en febrero del escaso patrimonio del presunto testaferro de Zapatero frente al alto número de empresas que controla
- Asuntos Internos señala a un capitán de la Guardia Civil experto en criptoactivos por blanquear para 'Nene', el socio de Rubiales investigado
- Clint Eastwood se retira del cine a los 96 años tras siete décadas de trayectoria
- El Gobierno recomienda a las empresas de Barcelona y Madrid dar teletrabajo durante la visita del Papa
- Álvaro, ingeniero de software español que trabaja en Estados Unidos: 'Gano 9.160 euros al mes que después de impuestos se quedan en 7.520 euros
- Ainhoa, la niña de Montcada que vive con leucemia en el Hospital Vall d'Hebron: 'Rezo para salir pronto y abrazar a mi 'yaya'
- Catalunya activa los avisos frente a inundaciones tras la previsión de lluvias torrenciales de este martes en la provincia de Girona
- Andreu Mumbrú (Ustec): 'Los profesores debemos ser el único colectivo del mundo al que se le recrimina que reclame mejoras salariales