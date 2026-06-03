Un dispositivo policial en el barrio de Bonavista de Tarragona se salda con cinco detenciones y 465 identificaciones

Un dispositivo policial en el barrio tarraconense de Bonavista, desarrollado entre el 13 de abril y el 3 de mayo, se cerró con cinco personas detenidas y 465 personas más identificadas. La Guàrdia Urbana de Tarragona y los Mossos d'Esquadra, con el apoyo de la Guàrdia Municipal de La Canonja, aplicaron un plan de acción en el barrio de Ponent con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y de incrementar la presencia policial.

Además de las detenciones y las identificaciones, se realizó el control de 262 vehículos y se interpusieron 74 denuncias en materia de tráfico y 31 por conductas incívicas que afectaban a la convivencia vecinal. También se registraron 19 denuncias por tenencia o consumo de sustancias estupefacientes, 10 actuaciones vinculadas a la seguridad ciudadana y 7 intervenciones relacionadas con armas u objetos peligrosos. Paralelamente, se han realizado actuaciones puntuales vinculadas a la gestión de animales y a vertidos.

En el ámbito judicial, los agentes instruyeron 11 diligencias, principalmente por delitos contra la seguridad vial, muchos de ellos derivados de controles de alcoholemia, así como por otros hechos delictivos detectados durante los dispositivos, como apropiación indebida o quebrantamiento de condena. Además, también se inspeccionaron dos establecimientos, en los que también participaron la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo.

Según indica el cuerpo policial tarraconense en un comunicado, el dispositivo en Bonavista combinaba controles de tráfico, patrullaje preventivo y actuaciones coordinadas en materia de seguridad ciudadana, con resultados "que evidencian a eficacia de la alta actividad policial" de este período. En total se destinaron 466 horas.

Noticias relacionadas

Más allá de los datos cuantitativos, el plan de acción tuvo también una clara vertiente de proximidad. Durante estas semanas, los agentes han mantenido contacto directo con vecinos y comerciantes del barrio, escuchando sus inquietudes y reforzando la cercanía.