Cerca de 500 docentes vuelven a la calle en Tarragona para reclamar mejoras laborales y rechazar el acuerdo

Cerca de medio millar de docentes han protestado este miércoles por la mañana en Tarragona en el marco de la huelga educativa territorial de estas últimas semanas. Convocados por los sindicatos que no han firmado el preacuerdo con el Departament d'Educació, CGT, Intersindical, COS y CNT, los maestros y profesores se han concentrado hacia las ocho y media en la estatua de los Despullats, en la Rambla Nova de la ciudad. Desde allí han ido hacia la sede de los servicios territoriales del Departamento, donde han realizado una rueda de prensa. Posteriormente, se han desplazado hasta el río Francolí, donde han cortado dos de los puentes durante más de una hora y han organizado un vermut popular.

Los participantes han defendido el “No” en la consulta telemática que se está llevando a cabo para valorar el preacuerdo al que han llegado algunos sindicatos con el Govern con el fin de continuar con las huelgas e intentar obtener un pacto mejor. Carlos Alcalde, portavoz de las asambleas de docentes del Camp de Tarragona, ha negado que continuar las protestas implique hacer una huelga indefinida, y ha expuesto que existen opciones alternativas. “Creemos que es un momento histórico. Debemos aprovechar que todo el mundo está movilizado para conseguir mucho más”, ha apuntado durante la rueda de prensa.

La atención a los medios la han organizado ante de los servicios territoriales, donde han colocado mesas y sillas mientras gritaban proclamas contra el Departament y a favor de disponer de más recursos para hacer mejor su trabajo en las aulas. Gemma, profesora de primaria, ha expresado el malestar entre el colectivo por las elevadas ratios y las carencias para llevar a cabo la escuela inclusiva. “Si queremos que todos lleguen en igualdad de condiciones necesitamos recursos que hasta 2029 aún no se han consolidado”, ha indicado. Por su parte, Marta Veses, profesora en una escuela de alta complejidad de Tarragona, ha defendido que la “inclusión no es establecer un método para un grupo extremadamente diverso y que todos sean iguales” y ha añadido que, tal y como está planteada actualmente, “en ciertos alumnos es cruel”.

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A primera hora, han sido unos 200 participantes los que han ido hasta la sede de Educación. A partir de las diez y media de la mañana se han sumado más profesores, hasta llegar a cerca de 500. Desde la plaza Imperial Tarraco han salido en dirección al Francolí. Allí han cortado dos de los puentes, lo que ha dificultado la movilidad en dos de los principales accesos de la ciudad, y en un ambiente festivo han pegado carteles antes de hacer un vermut en la zona de la ribera del río. Finalmente, en letras grandes, en el césped han escrito el mensaje “Niubó, así no”.