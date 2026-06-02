Los trabajadores de PortAventura World firman el convenio colectivo con la empresa y entierran el conflicto laboral

PortAventura World y la representación sindical de los trabajadores del parque de atracciones de Vila-seca y Salou firmaron este lunes el texto del nuevo Convenio Colectivo de PortAventura, que mejora las condiciones laborales y los salarios. Así lo dio a conocer el mismo parque a través de un comunicado, más de dos meses después que la asamblea de los trabajadores ratificara el acuerdo con la dirección.

Se entierra de esta forma un conflicto laboral que llevaba más de un año activo y que llegó a afectar al parque con varias huelgas en la primavera de 2025, como la que obligó a aplazar la fiesta del 30º aniversario de resort de ocio.

La representación sindical de los trabajadores, concretada en los sindicatos UGT y CCOO, ratificaron el pasado mes de marzo y mediante una asamblea el acuerdo para aceptar el nuevo convenio colectivo con la empresa. Después de firmarlo ambas partes esta semana, el documento debe garantizar mejoras en las condiciones salariales y laborales para los empleados, concretamente en el periodo 2025-2029.

Según ha revelado el parque, algunas de las medidas ya entraron en vigor el pasado 1 de mayo, como el servicio gratuito de autobús lanzadera, algo que desde PortAventura World quieren "seguir impulsando para facilitar el acceso del equipo a nuestras instalaciones desde diferentes paradas de transporte público". En realidad, este servicio lleva años funcionando de forma habitual desde municipios cercanos con muchos trabajadores del parque, como Salou y Vila-seca.

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En la asamblea del mes de marzo, la representación sindical buscaba mejoras salariales para los trabajadores, así como la conciliación laboral y una mejor organización del trabajo, que es lo que ahora marca el convenio colectivo alcanzado. Las negociaciones laborales de estos últimos meses han contado con la mediación del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.